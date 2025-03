O envio das propostas vai de 15 a 28 de abril, pelo Sistema de Gestão de Ater, no site da Anater.

A ação irá beneficiar 8.850 famílias das três regiões, incluindo agricultores familiares rurais, urbanos e periurbanos, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados e assentadas da reforma agrária e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), que desenvolvam atividades agrícolas e não agrícolas.

O Programa de Ater Bem Viver Centro-Oeste, Sul e Sudeste, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), terá atividades que se estenderão por 15 meses, com investimentos de R$ 31 milhões do governo federal. O objetivo do programa é desenvolver estratégias para:

Acesso dos agricultores ao mercado convencional e ao mercado institucional

Geração de renda

Ampliação da produção

Melhoria da produtividade

Estímulo à permanência de jovens e mulheres no campo

