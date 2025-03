Dirigido por Walter Salles, Ainda Estou Aqui conquistou o Oscar na categoria melhor filme internacional. O longa-metragem havia sido indicado também para a estatueta de melhor filme, mas perdeu para Anora - maior vencedor da festa com cinco estatuetas.

O filme conta o drama de Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres. Ela é esposa do deputado cassado Rubens Paiva (Selton Mello), sequestrado e morto pela ditadura militar em 1971. Na história baseada em fatos, Eunice busca saber o destino do desaparecido político. A obra é inspirada no livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, um dos filhos do casal.

O Oscar foi apenas um dos feitos do longa-metragem, que levou também prêmios em disputas como Festival de Veneza (Itália), Festival de Pessac (França), Festival Internacional de Roterdã (Holanda), Prêmios Goya (Espanha) e Cinema for Peace (Berlim).

A atriz Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz, mas não levou a estatueta, que ficou com Cynthia Erivo, pela atuação em Wicked. No entanto, Fernanda Torres já tinha brilhado ao receber o Globo de Ouro nesta mesma categoria.