JK propõe a mudança da Capital para o interior durante discurso em Jataí-GO (70 anos)

Fundação do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) (190 anos) - uma instituição de ensino público secundário estadual que tem como precursora a "Escola Normal de Niterói", primeira instituição pública do gênero nas Américas

Nascimento do músico, compositor e violonista fluminense Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga (135 anos) - compôs "Pelo Telefone", o primeiro samba gravado no Brasil e no mundo. Embora poucas fontes indiquem o ano de "1889" como o de seu nascimento, a data amplamente adotada, como na presente lista, é 05/04/1890

Morte do bicheiro paulista Natalino José do Nascimento, o Natal da Portela (50 anos) - muito conhecido por sua atuação na escola de samba Portela

Inauguração da Escola Normal da Cortem, atual Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ) (145 anos)

Primeira transmissão do programa "Teatro Sérgio Viotti", na Rádio MEC (55 anos)

