A atração vai ao ar neste domingo (30), às 13h. Clara morreu no dia 2 de abril de 1983.

No tributo, a apresentadora Teresa Cristina recebe a cantora e compositora Aline Calixto que gravou o álbum Clara Viva, em 2023. Expoente do cenário contemporâneo do samba, a convidada é conterrânea da icônica estrela e revisita clássicos que marcaram a obra da cantora, conhecida como Guerreira.

Durante a edição inédita do Samba na Gamboa, a anfitriã e a visitante conversam sobre passagens importantes da vida e da carreira de Clara Nunes, como seu interesse pelos ritmos africanos. Além do canto, o figurino dos shows da artista também valorizava a estética da africanidade e do samba. Referência para as novas gerações, Clara soltava a voz com potência e timbre únicos para entoar um repertório que fez história na música brasileira.

Entre um aspecto e outro do trabalho incrível da homenageada, Teresa Cristina e Aline Calixto interpretam as músicas Canto das Três Raças, Conto de Areia, Tristeza Pé no Chão, Portela na Avenida, Você Passa e Eu Acho Graça e A Deusa dos Orixás, entre outras canções inesquecíveis.

Programa original da emissora pública, o Samba na Gamboa está no App TV Brasil Play e no YouTube do canal.

A produção tem janela alternativa na programação aos sábados, às 23h. O conteúdo ainda pode ser acompanhado na versão para a Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, disponível em toda a rede.

O programa

A nova temporada do Samba na Gamboa, que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora, foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits musicais é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa, bairro histórico da zona portuária da capital fluminense. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, Teresa Cristina também tem se revelado uma ótima entrevistadora, conduzindo os bate-papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período da pandemia.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no App TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Destaques da temporada

Na nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero, como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija-Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram, como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa, tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Histórico da produção

O Samba na Gamboa reúne grandes intérpretes das novas gerações e nomes consagrados do gênero e ícones da MPB para uma animada roda de samba. Com Diogo Nogueira, o programa contou com sete temporadas e foi gravado entre 2008 e 2018. Até hoje a atração faz parte da grade do canal público.

Ao vivo e on demand

