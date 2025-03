, em São Paulo, com exibição de filmes e documentários brasileiros, seguidos de debates com convidados que participaram da produção das obras. Com entrada gratuita, o projeto busca conectar a linguagem audiovisual com as histórias presentes nas exposições e acervos do museu.

A edição de estreia será no próximo sábado (5), às 15h, no auditório, e será dedicada ao filme Tava, a Casa de Pedra (2012), produzido pela ONG Vídeo nas Aldeias, fundada pelo indigenista Vincent Carelli. Para o debate, foram convidados a realizadora audiovisual Patrícia Ferreira Pará Yxapy e o cineasta Ariel Ortega Kuaray Poty, que assinam a direção do documentário.

“Os filmes selecionados para exibição, sejam documentários ou obras de ficção, são e serão aqueles que abrem a possibilidade de refletirmos sobre questões basilares da nossa história enquanto cidade, estado ou país, a partir de uma perspectiva artística e de uma linguagem que fala também à sensibilidade”, disse, em nota, David William Aparecido Ribeiro, responsável pelo projeto.

Pensamento indígena