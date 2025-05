No ano em que discute as Histórias da Ecologia, tema escolhido para todo este ano, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) apresenta duas novas mostras exposições: uma dedicada ao pintor francês Claude Monet (1840-1926) e outra sobre o artista polonês, que viveu grande parte de sua vida no Brasil, Frans Krajcberg (1921–2017). As mostras podem ser visitadas pelo público a partir desta sexta-feira (16).

A primeira delas, chamada de A Ecologia de Monet, faz uma leitura contemporânea sobre a relação do pintor com a natureza, apresentando 32 trabalhos impressionistas do artista, que revelam diferentes momentos de sua relação com a paisagem e o meio ambiente. A maioria dessas obras jamais havia sido mostrada no hemisfério sul.

“A exposição A Ecologia de Monet propõe uma leitura contemporânea da obra do artista, com foco na forma como ele representou a natureza e a paisagem em um momento em que a França vivia acelerado processo de industrialização e de expansão do turismo”, disse o curador Fernando Oliva, em entrevista à Agência Brasil. “Nós trazemos essa discussão a partir do ponto de vista da ecologia. É claro que esse é um partido contemporâneo, que diz também sobre nossas preocupações atuais com a progressão da crise climática, causada por um modo de vida baseado na exploração da natureza. No entanto, a inquietação com os impactos negativos da ação humana sobre o meio ambiente remonta ao próprio período em que Monet produzia suas obras. É justamente nesse contexto histórico que começam a circular os escritos de Charles Darwin, contribuindo para a popularização do entendimento de que existe uma íntima conexão entre todos os seres vivos do planeta”, acrescentou o curador.

Monet foi um dos fundadores e principais expoentes do movimento impressionista, revolucionando a história da arte com sua abordagem inovadora da luz e da cor. Ao longo de sua carreira, dedicou-se a capturar os efeitos transitórios da luz sobre a paisagem, muitas vezes pintando o mesmo motivo em diferentes horários e condições atmosféricas.