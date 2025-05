Em 2021, Aldri Anunciação começou sozinho o trabalho de transpor o livro para o musical e decupou a obra para identificar o que poderia resultar em cenas. Inicialmente, contabilizou 468 possibilidades de cenas e as transformou em pequenas frases. O processo de redução do que poderia ser selecionado chegou a 128 cenas.

Nesse ponto, ele se juntou a Elísio e Fábio Espírito Santo com essas cenas selecionadas. Elísio fez outra redução, desta vez para 68 cenas, a fim de alcançar o sentido teatral e elencar os personagens mais relevantes.

“No teatro a gente não pode botar todas as personagens do romance, então a gente tensiona em Donana, que acaba se tornando protagonista também, Belonisia e Bibiana, o trio condutor dessa história. E tem a Salu, Zeca Chapéu Grande e Severo, personagens que estão dando suporte incrível de coadjuvação dessa narrativa”, conta Aldri.

Elísio, Aldri e Fábio se dividiram para desenvolver as cenas. “O maior desafio da gente foi transformar e trazer o diálogo para a cena junto com a prosódia e a construção de pensamento de cada personagem e característica no modo de fala. Isso não tem no romance que é todo a partir das personagens, mas em terceira pessoa. Trazer isso para o modo dialógico foi um desafio a três. Eles entram no início de 2024, já no ano de estreia”, contou.

“O significado maior de levar isso para o palco é a gente entender que grandes histórias de resistência, de lutas, são muitas em nosso país. Elas precisam mesmo estar no palco porque ganham relevância para além do que a gente já sabe. Tem uma boa parte da população que não sabe dessas histórias de exploração, mas ainda para os que já sabem levar para o palco significa um pouco de transcender dores”, concluiu.

Músicas inéditas

Autor das composições inéditas apresentadas no espetáculo, o cantor e compositor Jarbas Bittencourt assina a direção musical. Ele conta que o trabalho foi concentrado em dois meses, em imersão absoluta, para que tivesse o cuidado necessário com o livro de Itamar e um tratamento responsável e amoroso com a obra do escritor.

Jarbas conta que algumas canções surgiram antes que as cenas existissem, o que lhe pareceu bem interessante uma vez que geralmente ocorre o contrário: “nesse caso, Elísio em alguns momentos falou ‘essa cena ainda vai ser escrita mas gostaria muito que você fizesse a canção, porque acho que canção pode inspirar a gente a escrever a cena.”

Jarbas Bittencourt trabalha com criação musical de espetáculos desde 1996, à frente da direção musical do Bando de Teatro Olodum, seu grupo de origem em Salvador, de onde saíram artistas como Érico Brás, Lázaro Ramos, Virgínia Rodrigues, Valdinéia Soriano, a Edvana Carvalho. Na visão dele, a construção da música em espetáculos musicais é o ponto alto da carreira de um compositor que trabalha com teatro.

“É como se fosse a nossa sinfonia. É o momento em que a gente coloca à prova a nossa capacidade de entendimento e de construção de música enquanto dramaturgia, enquanto texto. Esse trabalho, eu gosto de perceber e constatar que a feitura de um musical como Torto Arado, assim como Amor Barato, que fiz uns anos atrás, ou até mesmo a parte original de Ivone Lara, que também assino, é um exercício de carreira de uma vida inteira. É como se a gente se preparasse a vida inteira para este momento de dar um salto maior”, apontou à reportagem.

Jarbas também comentou sobre a referência religiosa e sua influência no musical, que traz o ritual do Jarê – culto específico da Chapada Diamantina.

"Ali se vê a fusão ou sedimentação daquilo que vem de matriz afro-brasileira. Até o candomblé que está ali é o candomblé congo, a umbanda está ali presente de algum jeito, o catolicismo. Musicalmente falando a gente tem ali ritmos da umbanda e do candomblé que foram a primeira informação musical do que a gente ia tratar. A partir desse lugar afro sonoro do Recôncavo da Bahia a gente buscou ampliar o conceito da música para que ela conversasse com o que de fato o livro conversa, que é o interior do Brasil inteiro. Acho que no livro, através da Chapada Velha, Itamar conseguiu se comunicar com o Brasil inteiro”, completou.

O diretor e coreógrafo Zebrinha é responsável pela direção de movimento do espetáculo. A cenografia ficou a cargo de Renata Mota; o figurino com a designer Bettine Silveira e a coordenação geral é de Fernanda Bezerra, responsável também pela idealização do projeto.

Programação

A temporada de Torto Arado – O Musical segue em cartaz até 15 de junho. Quintas e sextas às 20h, sábados às 16h e às 20h, e domingos às 16h.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o espetáculo é realizado pela Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Os ingressos a R$ 40,00 podem ser comprados na plataforma ingresso.com ou na bilheteria do teatro.

Itamar Vieira Junio | Musical | Teatro | Torto Arado