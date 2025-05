Primeira Guerra Mundial: a Itália declara guerra à Áustria-Hungria, juntando-se ao conflito do lado da Alemanha nazista e do Japão (110 anos)

Dia Mundial da Tartaruga

Criada a Empresa Brasileira de Notícias (por meio da Lei 6.650), empresa pública que absorve as atividades da Agência Nacional (46 anos)

Morte do ator, poeta, teatrólogo e diplomata fluminense Paschoal Carlos Magno (45 anos) - foi também vereador pelo antigo Distrito Federal e, no governo Juscelino Kubitschek, ocupou a função de chefe de gabinete. É considerado um dos renovadores do teatro brasileiro, sendo responsável, por exemplo, pela criação da função de diretor teatral no país

Dia Nacional do Cigano - data instituída em 2006 por meio de decreto, em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira

Dia Nacional do Café - uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café

