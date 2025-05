O cantor, compositor e ativista cultural lançou neste ano o álbum Agbo Ato, pela gravadora Deckdisc, e o livro Trem do Samba: memórias vividas e sonhadas, pela editora Letra Capital.

O álbum já disponível nas plataformas digitais traz sambas inéditos e canções antigas por meio dos quais Marquinhos de Oswaldo Cruz conta sua história e faz a defesa do samba de raiz da Portela. O livro mistura relatos pessoais e crônicas que narram a criação do Trem do Samba.

Marquinhos se considera um “operário do samba” e essa militância o pôs à frente de diferentes projetos para a divulgação da música feita nas periferias do Rio de Janeiro e para celebrar a cultura afro-brasileira na cidade. Além do Trem do Samba, ele criou a festa gastronômica chamada “Feira das Yabás”.

Ao tratar de projetos culturais e das músicas do novo disco, Marquinhos de Oswaldo Cruz conta no programa como mudou sua visão sobre as origens do samba, não atribuindo mais a alguma região ou etnia específica da África, mas à miscigenação entre africanos que ocorreu no Brasil desde o período colonial e de exploração do trabalho escravo.

Roda de Samba

O programa Roda de Samba é veiculado aos domingos em rede nas onze emissoras da Rádio Nacional e posteriormente é distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O programa é produzido em parceria pela Agência Brasil e pela Rádio Nacional, e traz semanalmente entrevistas com cantores, compositores, escritores, cineastas e intelectuais sobre o universo e o imaginário do samba.

Serviço

Programa Roda de Samba

Quando: Todo domingo, ao meio-dia

Onde: Na Rádio Nacional da Amazônia (OC 11.780 kHz e 6.180 kHz), de Brasília (AM 980 KHz e FM 96,1 MHz), de Foz do Iguaçu (FM 90,1 MHz), Recife (FM 87,1 MHz), Rio de Janeiro (AM 1.130 KHz e FM 87,1 MHz), São Luís (FM 93,7 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz) e do Alto Solimões (FM 96,1 MHz).

Visite a página do programa e escute todos episódios.

