A programa CultSP Pro, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do estado de São Paulo, está com inscrições abertas para mais de 3,5 mil vagas em mais de 100 cursos gratuitos, distribuídos em 33 cidades, em formatos presencial, híbrido e online. As inscrições vão até 1º de junho através do site . É necessário ser maior de 16 anos e ter o ensino médio completo.

As formações presenciais ocorrem em diversas cidades do estado de São Paulo. Na capital paulista, os cursos em destaque são: Regência de Canto em Coral; Narrativa em Quadrinhos de Ação, Criação e Mercado de Webséries; e Modelagem Manual em Cerâmica.

Na região metropolitana, em São Bernardo do Campo, será realizado o curso Ilustração e Aquarela: Técnicas e Processos, e em Santo André, a formação Transformando Territórios: Economia Solidária e Empreendedorismo Social.

Mediação Cultural

No interior, os cursos incluem Fundamentos da Mediação Cultural e Educação em Museus, em Olímpia, e Desenvolvimento de Jogos Multiplayer, em Jundiaí. Já o curso sobre Oportunidades de Carreira no Audiovisual será em São Vicente, no litoral paulista.

Na modalidade online, estarão disponíveis formações como Gastronomia Responsável – Boas Práticas e Sustentabilidade e Gestão de Acervos Museológicos.

“Com cursos pensados para atender diversas necessidades de artistas, criativos e operadores da cultura em diferentes fases da carreira, o CultPro segue ampliando sua oferta e reforçando o compromisso do Governo de SP com a formação e valorização dos profissionais da cultura. Investimos constantemente em capacitação e oportunidades, com o objetivo de fazer da cultura um motor ainda mais potente de desenvolvimento em todo o estado”, disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Luiz Correia

Tags:

Cultur | Cursos | São Paulo