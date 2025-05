O escritor, dramaturgo e jornalista Marcelo Rubens Paiva, que recebeu a comenda Grã-Cruz lembrou a história dos pais.

“Quem está hoje aqui hoje não sou eu, quem está aqui é Rubens Paiva e Eunice Paiva. Eles que fizeram. Quem está aqui é a memória”, disse, ao lado da atriz Fernanda Torres e do diretor Walter Salles, também agraciados.

O filme Ainda estou aqui, protagonizado por Fernanda Torres e dirigido por Salles, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. O longa é baseado no livro de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva.

Outra condecorada a cantora, compositora e deputada estadual (PC do B), Leci Brandão, disse que ficou feliz ao receber a homenagem, em especial por coincidir na mesma data de entrega do Palácio Gustavo Capanema todo reformado ao público. “Eles tentaram nos tirar o Palácio [Capanema] e agora está aí de volta”, afirmou.

Para o cantor e compositor Chico César, é muito importante que o governo olhe para a cultura mostrando que a sociedade também deve olhar para a cultura. “Viver cultura no seu dia a dia. Essas celebrações, essas homenagens pontuam isso. É importante que as personalidades da cultura sejam olhadas com afeto, porque não faz tanto tempo assim, que Chico Buarque e Fernanda Montenegro eram xingados, inclusive por autoridades da República. Isso fazia muito mal para quem vive a cultura”, afirmou.

A escritora Conceição Evaristo disse que a devolução do Palácio Capanema à população é uma afirmação pela luta à liberdade. “A luta pela liberdade é uma luta constante. Acho também que cada vez que nós, eu, como mulher negra e que tem uma representatividade, recebo uma comenda dessa é uma forma de homenagear todas as mulheres negras brasileiras”, contou à reportagem.

Agraciado com a Ordem ao Mérito, o escritor indígena Daniel Munduruku destacou que "a arte é um instrumento de resistência, por aqueles que não são da democracia, ela acaba agindo com uma espécie de contraponto às vozes ditadoras. Acredito que oferecer esse reconhecimento para os artistas e fazedores de cultura, alimenta muito nas pessoas a ideia verdadeira que o Brasil é um país da diversidade".

A atriz e cantora Zezé Motta também comemorou a condecoração ao afirmar que "a sensação de que valeu a pena lutar" sobre a volta do Capanema.

Capital honorária

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu ao presidente Lula que conceda ao Rio o título de capital honorária do Brasil.

“Nem esperando uma resposta hoje, mas pedindo a sua reflexão para essa cidade tão especial e que se orgulha em representar os brasileiros, se orgulha em ser a imagem do Brasil no mundo. Que vossa excelência nos conceda o título, isso não significa um tostão, olha que é raro, primeira vez que lhe peço alguma coisa que não envolve dinheiro, que não significa mudança de nenhuma estrutura do governo federal de Brasília para o Rio de Janeiro”, disse.

Do lado de fora do Palácio Capanema, servidores de órgãos do Ministério da Cultura, em greve desde o dia 29 de abril, voltaram a reivindicar o plano de cargos. Em discurso, a ministra Margareth Menezes voltou a dizer que a reivindicação é justa e que o plano está em análise no Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos.

