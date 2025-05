Com o novo nome, o Edifício Tebas será destinado a moradias, com 43 apartamentos. A prefeitura arcará com o financiamento de 15% da obra, com uma das unidades destinada ao aluguel social.

Além das moradias, o prédio também contará com um restaurante com foco em alimentos orgânicos e um espaço multiuso com deck aberto ao público, voltado para o calçadão do centro.

Apesar de sua importância, com décadas atuando em obras na capital, o reconhecimento oficial como arquiteto só veio mais de dois séculos depois, em 2018, após documentos localizados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) comprovarem a autoria de suas obras.

Em 2020 a Prefeitura de São Paulo inaugurou uma escultura em sua homenagem na Praça Clóvis Bevilácqua, na região da Sé, parte de um programa de valorização e reconhecimento da presença negra na cidade.

Programa de revitalização