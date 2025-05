Há tantos personagens bem formados no repertório de crônicas musicais de Wilson Baptista que o programa Roda de Samba dedicará dois episódios ao compositor neste e no próximo domingo, 1º de junho.

O programa Roda de Samba vai ao ar aos domingos, em rede, nas onze emissoras da Rádio Nacional e posteriormente é distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

O Roda de Samba é produzido em parceria pela Agência Brasil e pela Rádio Nacional, e traz semanalmente entrevista com cantores, compositores, escritores, cineastas e intelectuais sobre o universo e o imaginário do samba.

Serviço

Programa Roda de Samba, todo domingo ao meio-dia

Onde: Na Rádio Nacional da Amazônia (OC 11.780 kHz e 6.180 kHz), de Brasília (AM 980 KHz e FM 96,1 MHz), de Foz do Iguaçu (FM 90,1 MHz), Recife (FM 87,1 MHz), Rio de Janeiro (AM 1.130 KHz e FM 87,1 MHz), São Luís (FM 93,7 MHz), São Paulo (FM 87,1 MHz) e do Alto Solimões (FM 96,1 MHz).

Visite aqui a página do programa e escute todos episódios.

