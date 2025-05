Em, comemorado nesta terça-feira (27), oirá mostrar, que o, como o cambuci, que faz parte da história de São Paulo.

Hoje, cerca de 80% da mata que resiste está localizada em áreas privadas.

A Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território nacional e está presente em 17 estados. É considerada um dos biomas com mais biodiversidade no mundo, mas também o mais devastado do Brasil. Cerca de 76% da cobertura original foi desmatada.

“O maior problema da Mata Atlântica é a falta de conexão, de ser fragmentada. A gente está cercado aqui de rodovias. Então, existem barreiras físicas para a floresta. As florestas isoladas têm a tendência de desaparecer porque o fluxo genético, tanto de flora, quanto de fauna, é importante para que a floresta permaneça em pé. Por isso os corredores [ecológicos] são fundamentais”, explica Gabriela Viana, coordenadora executiva do Projeto Guapiaçu.

O projeto Guapiaçu é uma iniciativa do Instituto de Ação Socioambiental em parceria com a Petrobras. Um dos objetivos é a recuperação da Mata Atlântica em propriedades rurais no município de Cachoeiras de Macacu, região metropolitana do Rio.

É lá que fica a sede do Parque Estadual dos Três Picos, o maior parque estadual do Rio, onde o projeto atua também em atividades de educação ambiental e monitoramento de animais ameaçados de extinção, como a anta e o macaco muriqui do sul.

Entre as propriedades rurais reflorestadas, está a de Bruno Kemp, sócio-fundador da PI Kombucha Tropical, bebida feita com produtos orgânicos produzidos no sítio dele.

“No ano passado teve uma seca muito dura e a gente conseguiu que o olho d’água não secasse. Então, isso já é uma vitória do reflorestamento. A gente planta árvore para plantar água, de fato. Essa é a grande frase que a gente tem que falar: A gente planta água”, conta Bruno Kemp.

Nossa equipe mostra também a importância do Parque Estadual dos Três Picos, que tem entre os seus atrativos um Jequitibá Rosa com idade estimada em mais de mil anos. A espécie é endêmica da Mata Atlântica e está ameaçada de extinção.

Em São Paulo, fomos conhecer o Instituto Auá, que promove o reflorestamento da Mata Atlântica no estado através da produção de frutas nativas do bioma. Um trabalho de preservação da floresta através da geração de renda para agricultores familiares.

O Instituto Auá oferece também capacitação para o beneficiamento de produtos feitos a partir dessas frutas nativas, além de atuar na distribuição do que é produzido pelos agricultores familiares. O instituto criou ainda uma marca de produtos que são feitos com frutas do bioma, O Empório Mata Atlântica.

“A gente viu a necessidade de criar um empreendimento para promover a biodiversidade no campo com sustentabilidade. Nós colocamos algumas condições, como não ter o uso de agrotóxico. Aí, nós montamos uma equipe com biólogos e agrônomos. E a gente capta recursos para fazer o plantio nesses sítios, junto com um plano de manejo”, explica Gabriel Menezes, presidente do Instituto Auá.

O Recanto Magini, que fica no bairro de Parelheiros, região rural da cidade de São Paulo, é um sítio que atua na preservação da Mata Atlântica através do empreendedorismo. No local, são cultivadas frutas nativas e elaborados produtos feitos a partir de espécies desse bioma. Entre elas, estão o cambuci, uvaia e juçara.

“Quando eu não estiver mais aqui, porque a gente sabe que está de passagem nesse mundo, quem pegar essa área vai ter dificuldade para desmatar porque todas as espécies são protegidas por lei. Então, elas não podem ser cortadas”, diz Junior Magini, que é proprietário do sítio e trabalha no local junto com a mãe.

