O Centro de Operações Rio(COR-Rio) informa que o Sistema Alerta Rio, prevê a aproximação e passagem de uma frente fria a partir desta quarta-feira (28) à noite, com a possibilidade de provocar rajadas de vento moderadas a fortes, que podem ultrapassar 75 quilômetros por hora (km/h).

As rajadas de vento com velocidade superior a 75 km/h podem ser classificados como ventania forte.

O aviso meteorológico tem validade até as 18h desta quinta-feira (29), quando existe ainda a possibilidade de chuva isolada no início do dia.

De acordo com o Alerta Rio, a previsão do tempo para esta quinta-feira (29), com a passagem de uma frente fria pelo oceano, vai influenciar o tempo na cidade, deixando o céu nublado a encoberto. Há possibilidade de chuva fraca a partir do período da manhã. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas devem apresentar declínio: a máxima prevista é de 27°Celsius (ºC) e a mínima, 15°C.

Para a sexta-feira (30) a entrada de ventos úmidos do oceano deixará o céu encoberto a nublado. Não há previsão de chuva e os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas estarão em novo declínio.

Recomendações

Em casa:

Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.

