Nascimento da atriz fluminense Rosita Thomaz Lopes (105 anos)

Nascimento da pianista e compositora mineira Dinorá de Carvalho (130 anos)

Nascimento do escultor francês Paul Landowski (150 anos). Seu trabalho mais conhecido é a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Morte do líder de banda, compositor, arranjador, percussionista e mentor estadunidense Ernesto Antonio "Tito" Puente (25 anos). De ascendência porto-riquenha, ele é popularmente conhecido como "El rey del timbal" e "Rei do mambo". Ernesto gravou mais de 100 álbuns, publicou mais de 400 composições e ganhou cinco Grammy Awards

Dia Nacional da Imprensa

Início da Semana Mundial do Meio Ambiente

Inauguração do Memorial Zumbi dos Palmares de Volta Redonda-RJ (35 anos)