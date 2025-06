Sofrimentos específicos

Ainda que esses problemas afetem toda a população LGBTQIA+, cada letra da sigla também enfrenta seus próprios desafios, explica o geriatra. Pessoas trans, por exemplo, enfrentam maior patologização de sua identidade e exclusão no acesso à saúde, educação e emprego, o que inclusive traz repercussões negativas para a seguridade social.

“A possibilidade de envelhecer de uma pessoa trans, muitas vezes, é carregada de todas as as marcas que vão fazer com que até possa existir um envelhecimento, mas será mais carregado de marcas biológicas com maior carga de doenças, cargas psicológicas com maior problemas de saúde mental, cargas sociais com maior vulnerabilidade na velhice”, ressalta Crenitte

Já mulheres lésbicas, diferencia ele, estão muito atrás das mulheres heterossexuais no que diz respeito a exames básicos como a mamografia e papanicolau. Na pesquisa que conduziu, ele conta que, enquanto 80% das mulheres heterossexuais já tinham feito uma mamografia para o rastreio do câncer de mama, o percentual caiu para 40% entre as lésbicas e bissexuais.

Enquanto isso, homens gays podem sofrer maiores impactos psicológicos do envelhecimento por conta da pressão estética a que estão socialmente submetidos.

“A partir do momento que esse corpo envelhece, é um corpo que pode gerar sofrimento existencial para esse homem gay, que, às vezes, tinha a sua existência ancorada na estética, nessa masculinidade. Então, esses homens se sentem até mais pressionados a realizar procedimentos estéticos e a fazer uso de anabolizantes, por exemplo.”

O geriatra destaca que envelhecer é mais do que adicionar anos à biografia e envolve o acúmulo de questões fundamentais como curso da vida, aspectos biológicos, psicológicos, sociais, culturais. É toda essa somatória que vai fazer com que se possa ou não envelhecer e bem. Crenite é categórico em defender que envelhecer com saúde é um direito, e que, se uma população está deixada de lado, esse direito não está garantido para ninguém.

“A gente só vai ter um futuro digno para todas as pessoas se o acesso ao envelhecimento for um acesso digno com direitos, com qualidade para todo o mundo", defende.

"Negligência em todos os ciclos"

Com uma pesquisa em curso sobre as condições de envelhecimento de travestis e mulheres trans com mais de 45 anos, a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) denuncia que a negligência médica aos corpos trans está em todos os ciclos de vida, desde a infância. Essa falta de cuidado deixa marcas que não desaparecem com o tempo, mas se agravam.