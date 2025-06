. Coordenou a campanha do desarmamento, ajudou a elaborar o Marco Civil da Internet e enfrentou resistências políticas ao propor novas abordagens sobre drogas.

Atualmente, à frente da Open Society Foundations na América Latina, ele defende que as mudanças sociais virão "de fora para dentro" – ou seja, mais dos movimentos e da sociedade civil do que dos gabinetes.

Na entrevista ao DR com Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (3), na TV Brasil, o ativista e gestor comentou a perseguição à fundação que representa.

“A gente vive um mundo de muitos governantes autoritários que têm, nesses temas, o foco também da atuação. [...] São justamente os grupos que têm atacado a democracia, os direitos humanos, o combate às desigualdades no mundo, que têm raiva, não da gente, mas das organizações que a gente apoia. Para atacar esses grupos, eles atacam a fundação”.

Leandro Demori comentou o momento paradoxal vivido pela esquerda brasileira, que mesmo após vencer as eleições, parece atravessar um período de desalento político. Questionado sobre as críticas às chamadas pautas identitárias, Pedro Abramovay rebateu a ideia de que esses movimentos seriam responsáveis pelo enfraquecimento da esquerda.

Para ele, rotular como “identitário” o movimento negro, o movimento de mulheres e outras lutas sociais é desconhecer sua trajetória histórica.

“O movimento de mulheres e o movimento negro nunca foram movimentos exclusivamente identitários, essa etiqueta de identitário veio de fora para dentro. O movimento negro e o movimento de mulheres sempre trabalharam do ponto de vista transversal e trabalhando com questões de classe, questões econômicas muito claras”.

Para ele, mobilizar identidade na hora de votar é positivo e importante.

“O maior grupo eleitoral da esquerda é de mulheres negras. O maior grupo dentro dos evangélicos, que é onde a esquerda vai pior, é de mulheres negras. Se é a identidade que vai discutir temas que ela está ouvindo dentro da igreja ou se é o fato de ela saber que a vida dela está pior porque ela não tem emprego, porque ela não tem condições, porque não tem creche para deixar a criança. Essa disputa é a disputa política real”, avalia.

Sobre a atuação digital da esquerda, o ex-secretário reconhece o avanço da extrema-direita, mas recusa a ideia de derrota: “O bolsonarismo foi derrotado em 2022. [...] E foi derrotado inclusive com a participação nas redes, com a mobilização. [...] Então, não é verdade que a direita tem um monopólio do controle sobre o debate público”.