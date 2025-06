Começa nesta sexta-feira (6) na capital paulista a 4ª edição da Virada ODS., com o tema A cidade do cuidado, da sensibilidade e da acessibilidade!. Com o objetivo de engajar a população nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), o festival prossegue até o domingo (8) reunindo conhecimento, cultura e cidadania no Vale do Anhangabaú e na Praça das Artes.

O evento também é a preparação da cidade para a COP 30, que acontecerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na cidade de Belém, no Pará.

Serão 20 tendas e 15 unidades móveis prestando serviços à população. Na programação, estão previstas 16 palestras do congresso internacional, além de 25 shows e apresentações artísticas, além de área de gastronomia, feira de artesanato, atividades infantis, intervenções artísticas e um congresso internacional.

Entre as atrações culturais já confirmadas, estão forrós e ritmos nordestinos da banda Bicho de Pé, e a apresentação da cantora e compositora Daniela Araújo, referência na cena pop gospel.

“O evento tem como tema central a acessibilidade e a inclusão. Contudo, o encontro vai muito além da reflexão, entregando ações concretas, com discussões sobre temas centrais da atualidade, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a longevidade”, ressalta a prefeitura.

Agenda global

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem a agenda global pactuada por 193 países, incluindo o Brasil, sob a liderança da Organização das Nações Unidas (ONU). Lançados em 2015, os 17 objetivos estabelecem metas concretas para promover a prosperidade, a equidade e a preservação ambiental até 2030. A agenda inclui metas integradas, que exigem a atuação conjunta de governos, empresas, organizações da sociedade civil e cidadãos.

Os 17 objetivos são os seguintes:

Erradicação da pobreza,

Fome zero e agricultura sustentável,

Saúde e bem-estar,

Educação de qualidade,

Igualdade de gênero,

Água potável e saneamento,

Energia acessível e limpa,

Trabalho decente e crescimento econômico,

Indústria, inovação e infraestrutura,

Redução das Desigualdades,

Cidades e comunidades sustentáveis,

Consumo e produção responsáveis,

Combate às alterações climáticas,

Vida de baixo d`água,

Vida terrestre,

Paz, Justiça e instituições fortes,

Parcerias em prol das metas.

“Muito mais do que compromissos diplomáticos, os ODS representam ações práticas que impactam diretamente o cotidiano da população. E é justamente esse o espírito da Virada ODS: transformar princípios globais em experiências locais, acessíveis e transformadoras”, afirma a organização.

As atrações acontecem das 10h às 19h com entrada gratuita. Para mais informações basta acessar o perfil da Virada ODS no Instagram.

