“Junho Verde é uma ação do programa de sustentabilidade do Museu do Pontal. Além disso, reforça o lugar da instituição como museu praça, um espaço aberto de convivência, aprendizado e transformação social”, afirma o diretor-executivo da instituição, Lucas Van de Beuque.

O Museu do Pontal, no Rio de Janeiro, promove este mês a segunda edição do Junho Verde, programação educativa e cultural que visa a destacar a urgência das questões climáticas e promover a conscientização ambiental por meio da arte, da educação e da cultura.

Oficinas de construção de brinquedos com sucata com o artista Getúlo Damado, atividades de plantio de mudas na horta do museu, contações de histórias, vivência de dança e show de Bethi Albano e o Quintal Mágico nos jardins estão entre os destaques do Junho Verde. O evento é realizado em parceria com a Repsol Sinopec Brasil, empresa patrocinadora do Museu do Pontal por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A gerente de Relações Externas e Institucionais da Repsol Brasil, Renata Avilla fala da importância de parcerias institucionais para viabilizar essas iniciativas:

“Acreditamos no poder transformador da arte e da cultura como ferramentas de conscientização ambiental. A parceria com o Museu do Pontal começou justamente por esse tema, com o apoio à construção dos jardins do museu, e desde então vem se fortalecendo com iniciativas como o Junho Verde. Essa é uma parceria que reforça nosso compromisso com a sustentabilidade e com a valorização do patrimônio cultural brasileiro e sua conexão com a natureza.”

A diretora do Museu do Pontal, Angela Mascelani, explica que a iniciativa busca fazer o público refletir sobre temas como a sustentabilidade e o consumo consciente.

“Será possível experimentar ainda a relação tão viva que os artistas têm com a natureza e seus ciclos. De certa forma, essa estrutura está presente também na arte popular brasileira”.

Programação Junho Verde

07/06 – Sábado

10h30 – O Menino que Queria Salvar a Natureza - Espetáculo do grupo Sintonia Dominó, que une teatro e música para contar a história de um menino que convence o vilão Sujismundo Quinto a mudar de atitude e repensar seus hábitos com o planeta. Com 45 minutos de duração, a peça propõe uma reflexão lúdica sobre reciclagem, economia e respeito ambiental.

15h30 – Oficina de Jarro Sustentável Grafitado - O artista urbano André Rongo propõe uma atividade prática, que une arte urbana e reutilização de materiais, convidando o público a personalizar seus próprios recipientes reciclados.

16h30 – Oficina de Plantio com Mangue e Tal - Uma experiência sensorial guiada por educadores ambientais na horta/jardim sensorial do Museu. Os participantes vão conhecer plantas, aromas e texturas, aprender técnicas de cultivo e levar para casa uma muda plantada por eles mesmos.

08/06 - Domingo

16h - Música no Jardim com Bethi Albano e o Quintal Mágico - O jardim do museu recebe o show de Bethi Albano e o Quintal Mágico, trazendo canções e histórias que celebram o meio ambiente, as culturas populares e a infância. Participação da professora brincante Gaia Sanvicente animando o público infantil.

14/06 – Sábado

16h - Oficina de construção de brinquedos com sucata - Há décadas, o artista Getúlio Damado transforma lixo em arte no coração de Santa Teresa, onde é conhecido, principalmente, pelas réplicas do bondinho. Nessa oficina, ele apresenta ao público seu trabalho de reciclagem e estimula que os participantes produzam esculturas com tampinhas, potes de plástico e outros materiais descartados.

15/06 – Domingo

16h – Oficina de construção de instrumentos musicais com recicláveis - O coletivo Lata Doida cria instrumentos musicais com materiais recicláveis e vai ensinar o público a fazer música com o que tem em casa.

21/06 – Sábado

16h – Repensando o Lixo Tecnológico - Nessa oficina prática, o artista visual Camilo Moreira vai ensinar o público a criar objetos e esculturas a partir de peças tecnológicas descartadas.

22/06 – Domingo

16h – Oficina de criação de geringonças com garrafas PET - O museólogo do Museu do Pontal e artesão Sérgio dos Santos vai falar sobre as “geringonças” de Adalton Lopes, como são chamadas as obras cinéticas feitas pelo artista com material reaproveitado, em exposição no museu. Em seguida, os participantes vão produzir suas próprias peças com o material disponibilizado.

28/06 – Sábado

16h – Oficina de Mini Selva Caseira - Renan Braga, gestor e educador ambiental, vai ensinar conceitos básicos de paisagismo e jardinagem, para que o público possa criar uma pequena floresta em casa. Na programação, assuntos como a diferença entre plantas rasteiras e arbustivas, as necessidades básicas de cada espécie e dicas importantes para manter as plantas felizes.

29/06 – Domingo

16h – Danças Biomáticas - O biólogo Luan Gustavo apresenta oficina de dança que busca, a partir de práticas corporais e performáticas, pensar sobre ciclos naturais, saberes ancestrais e manifestações culturais de cada bioma brasileiro.

