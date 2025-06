Decreto do presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (6), designou os nomes dos representantes do Comitê Editorial e de Programação (Comep) da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O fórum faz parte do Sistema Nacional de Participação Social na Comunicação Pública (SINPAS).

"Com o decreto presidencial e a instalação do Cipadi, concluímos o processo de reinstalação das instâncias de participação social na EBC, compromisso dessa gestão e elemento essencial para a comunicação pública", afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

A partir de listas tríplices, foram designados oito titulares e oito suplentes dos seguintes segmentos: emissoras públicas de rádio e TV; setor audiovisual independente; veículos legislativos de comunicação; comunidade científica e tecnológica; entidades de defesa dos direitos de crianças e adolescentes; entidades de defesa do direito à comunicação; cursos superiores de Educação; e representantes das empregadas e empregados da EBC.

As listas tríplices para o Comep foram formadas após processo eleitoral realizado em 2024, pela plataforma Brasil Participativo, aberto à participação de qualquer cidadão brasileiro com conta ativa no Gov.br.