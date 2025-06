O PL, por exemplo, faz com que os órgãos competentes deixem de exigir licenciamento ambiental para liberar atividades que supostamente não ofereçam risco ambiental e as executadas sob a justificativa de serem uma questão de soberania nacional ou de calamidade pública. Também ficam dispensados de licenciamento empreendimentos agropecuários para cultivo de espécies de interesse agrícola, além de pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, classificou a proposta aprovada de inconstitucional.

No protesto da capital paulista, manifestantes caminhavam agitando bandeiras com frases como "Não tem planeta B" e sob o som de palavras de ordem a exemplo de "Eu nunca vi, eu quero ver a reforma agrária no Brasil acontecer". Em um dos discursos, uma das líderes participantes do ato afirmou que "não há mais o que fazer senão parar o aquecimento global".

Outra liderança lembrou a tragédia desencadeada por conta das operações da empresa Braskem em Maceió e o papel do agronegócio, enfatizado por ela como "totalmente destrutivo, irresponsável e ligado à maior bancada do Congresso Nacional". A Braskem levou diversos bairros da capital alagoana ao limite, provocando sua evacuação, como resultado da extração de sal-gema nesses locais, caso grave que gerou grande repercussão e a criação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) no Senado.