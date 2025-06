Bombas costais elétricas

Caroline Dantas é coordenadora de Manejo Integrado do Fogo do Instituto Cafuringa e também participou do evento. Ela é moradora do Lago Oeste, região conhecida como a última fronteira verde do DF, com chapadas, matas e campos, nascentes, rios e ribeirões, corredeiras e cachoeiras. Ela, que é brigadista voluntária, tem uma longa história de combate ao fogo.

"Em 2019, a gente se mobilizou para combater um incêndio e sofremos um acidente. O meu companheiro, que teve 40% do corpo queimado, ficou internado e foi uma situação gravíssima de saúde. A partir daí surgiu a ideia de montar a Brigada Guardiões da Cafuringa", conta.

O Instituto Cafuringa é uma organização da sociedade civil (OSC) que apoia a criação e manutenção de brigadas voluntárias focadas no manejo integrado do fogo (MIF). "Hoje nós somos cinco brigadas, todas elas compostas de voluntários, pessoas que às vezes estão no terceiro ou quarto turno, trabalhando em prol do meio ambiente, nesse trabalho infinito", relata.

Caroline explica que as bombas costais tradicionais, espécie de mochila com capacidade para cerca de 20 litros de água, são bombas mecânicas, acionadas manualmente, para o combate ao fogo.

"É uma bomba mecânica que dispersa a água num volume difícil de controlar, então desperdiça bastante água. E a água dentro do combate é um recurso extremamente caro, porque ela custa muita energia do brigadista que vai se deslocar às vezes dois, três, quatro quilômetros para voltar e recarregar essa bomba."

Como alternativa a esse desafio, Caroline participou do grupo que desenvolveu uma bomba elétrica com bateria recarregável que permite controlar melhor o fluxo de água, a distância e a dispersão da água.

"Diminui o cansaço do brigadista e o preço para quase um décimo do valor que custa a bomba costal hoje. E toda a equipe abriu mão da patente, daquele trabalho que foi feito coletivamente", afirma.

Segundo Scatolini, os participantes utilizaram dois modelos de bomba e fizeram alguns experimentos. "Usaram uma bomba de tirar água de porão de barco, que é uma bomba de menos de R$ 200, de alta vazão e baixa pressão. Então ela serve para encher recipientes de forma rápida. E uma outra bomba de alta pressão e baixa vazão, também de 12 volts, que eles conseguiram acoplar numa bomba costal, que também foi desenvolvida no encontro e também custa menos de R$ 200".