Com o avanço das apostas esportivas no Brasil, Minas Gerais tem se mostrado um terreno fértil para a atividade. A prova mais recente desse protagonismo mineiro veio com os resultados de maio da Liga do Milhão, competição lançada este ano por uma bet de destaque no país. Entre os milhares de apostadores participantes, os mineiros dominaram o pódio, ocupando três das quatro primeiras posições no ranking.

O maior destaque foi para o líder do mês, que acumulou 1.462,34 pontos. A diferença para o segundo lugar, um catarinense, foi de 138,40 pontos. Na sequência, vieram dois outros mineiros, com 1.323,94 e 1.011,35 pontos. O top 10 de maio ainda contou com mais um apostador do estado, exatamente na décima posição, com 551,16 pontos somados.



Esse domínio chama ainda mais atenção diante da abrangência nacional da campanha, promovida pela KTO, com milhares de participantes de todo o país. Deixando claro que além do futebol em campo, os mineiros também entendem de bet como ninguém.



Outro grande destaque em maio na Liga do Milhão foi o jornalista Samuel Venâncio, uma das principais vozes na cobertura do Cruzeiro. Samuel protagonizou uma das maiores ‘mitadas’ da temporada ao acertar uma aposta com odds de 1.268,80, envolvendo vitórias de Palmeiras, Cruzeiro e Internacional, todas por 3 a 0, na Copa do Brasil.



O feito lhe rendeu o primeiro lugar no ranking dos influenciadores da KTO, competição paralela entre nomes que promovem a marca nas redes sociais, estabelecendo sua reputação como especialista em futebol.



Como funciona a Liga do Milhão



Lançada como uma das maiores campanhas promocionais de bet no país, a Liga do Milhão é uma competição de longo prazo organizada pela KTO, com prêmios diários, mensais e uma final milionária. A disputa é protagonizada pelo pentacampeão Denílson, embaixador da marca, ao lado de nomes como Magno Navarro, Benja e Henrique Maderite.

Os prêmios da Liga do Milhão são distribuídos em três frentes. O apostador que pontuar mais a cada dia recebe mil reais em aposta grátis. O ranking mensal, que considera apenas as cinco melhores apostas de cada apostador, recompensa os 500 melhores colocados com cem mil reais divididos entre eles.



Os dez melhores de cada mês também garantem uma vaga na final da Liga do Milhão, que tem o prêmio mais esperado por todos. Os classificados para o grande evento, em dezembro, disputam o prêmio de R$

1 milhão em dinheiro vivo destinado ao campeão.



Apesar de seu calendário estar alinhado à temporada do Brasileirão, por ser o campeonato mais apostado no país, a Liga do Milhão é inclusiva com relação ao tipo de bet. Valem pontos apostas em qualquer esporte ou evento, como Libertadores, Copa do Brasil, NBA, tênis ou UFC. Essa abrangência reforça o apelo entre diferentes perfis de apostadores, desde os fãs mais casuais até os mais analíticos.



Minas em alta para bet



Além dos resultados na Liga do Milhão, Minas têm se destacado entre outras ações voltadas para bet. A própria KTO ganhou as manchetes recentemente com ativações em Belo Horizonte, durante partidas do Brasileirão e do NBB, em parceria com agência de marketing local.



O desempenho dos mineiros na Liga do Milhão mostra uma cultura esportiva que soube se adaptar rapidamente ao cenário das bets. À medida que o campeonato avança e novas rodadas do Brasileirão movimentam os palpites, a expectativa cresce para saber até onde a hegemonia de Minas entre os apostadores brasileiros pode chegar.