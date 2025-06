Mas não é só o pagode que estará na programação do festival. “O festival tem como característica, desde sempre, essa diversidade de gêneros e de olhar para a música da maneira mais ampla possível, não só como um produto que vende disco ou toca na rádio. Então, dá na mesma para a gente olhar se é rock, se é MPB, se é samba ou se é jazz, o que a gente gosta mesmo é dessa diversidade”, disse Marcelo Aliche, diretor artístico do In-Edit Brasil, em entrevista às equipes da TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil.

Segundo Aliche, a curadoria do festival busca documentários musicais que tenham alguma relevância no mundo, “seja histórica ou de material de arquivo ou do momento histórico que está ali refletido”.

“Neste ano, curiosamente, a gente tem muita soul music. É a primeira vez que acontece em 17 anos. O que fazemos é deixar que a safra [de filmes] fale por si. A safra diz qual é e quais são os ritmos que vão ser retratados no festival”, refletiu.

As produções selecionadas reúnem não apenas grandes nomes da música - como Cazuza, John Lennon, Yoko Ono e o compositor de clássicos do cinema John Williams – como também cenas regionais e movimentos alternativos como o rock de Goiânia, a música de Porto Velho (RO), o hip hop norte-americano e o hardcore brasileiro dos anos 90.

Alguns desses filmes serão apresentados pela primeira vez no circuito mundial. “O In-Edit traz 16 premieres (estreias), que são filmes que terão sua primeiríssima exibição no festival e tem coisas muito bacanas como Cazuza:Boas Novas, As Dores do Mundo: Hyldon, Amor e Morte em Julio Reny e Essência Interior. A lista é grande e nos dá muito orgulho poder colocar esses filmes pela primeira vez à disposição do público, da imprensa e da indústria, para que esses filmes comecem a fazer sua carreira a partir do festival”, falou Aliche.

Além dos filmes inéditos, a mostra também apresenta títulos antigos como o clássico A Noite do Espantalho e O Rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Sebosas, que completa 25 anos.

Há também toda uma programação paralela com shows, debates, encontros e sessões comentadas com convidados especiais, além de atividades formativas como um curso online sobre documentário musical, ministrado por Deborah Osborn.

“O que a gente gosta muito de fazer é que esses filmes tenham uma profundidade ainda maior além da sessão. Então a gente gosta muito de fazer encontros com os diretores, debates, bate-papos, e também palestras e shows. Tudo o que a gente pode fazer para somar a essa experiência de vir ao festival, a gente faz”, disse o diretor artístico do In-Edit.

O festival também contará com a participação do premiado diretor canadense, Ron Chapman, que vem ao Brasil para apresentar seu documentário inédito Revival 69: The Concert That Rocked the World. O filme resgata os bastidores do lendário Toronto Rock and Roll Revival, festival realizado em 1969 e marcado pela primeira apresentação pública de John Lennon sem os Beatles. O diretor estará presente para conversar com o público após as exibições de seu filme no CineSesc e na Cinemateca Brasileira.

O festival ocorre até o dia 22 de junho e tem programação gratuita, com exceção do CineSesc, que tem ingressos a preços populares. Parte do evento poderá ser assistido de forma online – e também gratuitamente - por meio das plataformas Spcine Play, Sesc Digital e Itaú Cultural Play (IC Play). Mais informações e toda a sua programação podem ser consultados no site do evento.

Tags:

CineSes | In-Edit