A cobertura especial Arraiá Brasil 2025, realizada pelae pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), segue ao longo de todo o mês de junho com transmissões ao vivo dos principais festejos juninos do Nordeste. Neste fim de semana, de sexta-feira (13) a segunda-feira (16), a, a, o aplicativoe emissoras parceiras exibem atrações de Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba.

A iniciativa, que tem apoio do Ministério do Turismo, integra uma programação especial que totaliza mais de 20 noites de exibições. Para este fim de semana, destacam-se apresentações de artistas reconhecidos nacionalmente, como Joelma, Bell Marques, Alok, Zé Vaqueiro, entre outros.

As transmissões acontecem em parceria com a PrefTV Caruaru e a UERN TV, emissora da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, com apoio da Prefeitura de Campina Grande.

Entre os dias 20 e 23 de junho, a TVE Bahia se junta ao projeto para cobrir os festejos nas cidades baianas de Amargosa e Salvador.

A apresentação do Arraiá Brasil 2025 é conduzida por Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório, com apoio de repórteres das emissoras públicas participantes.

Serviço

13 de junho (sexta-feira)

TV Brasil: das 23h às 2h (ao vivo)

Rádio Nacional: das 23h às 2h (ao vivo)

Caruaru: Adelmário Coelho, Leo Santana e Tarcísio do Acordeon

14 de junho (sábado)

TV Brasil: das 21h às 2h (ao vivo)

Rádio Nacional: das 21h às 2h (ao vivo)

Campina Grande: Barões da Pisadinha, Alok e Joelma

15 de junho (domingo)

TV Brasil: das 21h30 às 2h (ao vivo)

Rádio Nacional: das 21h30 às 2h (ao vivo)

Caruaru: Batista Lima, Bell Marques e Zé Vaqueiro

16 de junho (segunda-feira)

TV Brasil: das 23h30 às 2h (gravado)

Rádio Nacional: das 23h30 às 2h (gravado)

Programa com os melhores momentos do fim de semana

