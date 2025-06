O sambista Bira Presidente, fundador do bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal, morreu na noite deste sábado (14), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

O artista morreu, às 23h55, no Hospital Unimed Barra, vítima de complicações do câncer de próstata.

A informação foi divulgada por meio de nota conjunta publicada nas redes sociais do Cacique de Ramos e do Fundo de Quintal.

Ubirajara Félix do Nascimento também sofria com a doença de Alzheimer.

"Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", diz a nota.

Bira Presidente | Cacique de Ramos | Fundo de Quinta