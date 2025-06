O Juízo da 17ª Vara Criminal do Rio deferiu 27 mandados de prisão contra uma quadrilha que que atua no tráfico de drogas na Comunidade dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio, ligada à fação criminosa Comando Vermelho. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que ofereceu denúncia à Justiça. Parte do grupo também foi denunciada por latrocínio consumado e atentado contra o policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), João Pedro Marquini, e sua mulher, a juíza titular do 3º Tribunal do Júri do Rio, Tula Corrêa de Mello.

No dia 30 de março deste ano, um grupo de criminosos fez uma falsa blitz à noite, na Estrada da Grota Funda, na zona oeste, quando o casal voltava para casa em carros separados. Ao notar a presença dos criminosos, Marquini avisou à juíza pelo celular sobre o perigo e desceu do carro, quando foi atingido por cinco disparos de fuzil e morreu na hora. A juíza, que tinha curso de direção defensiva, deu marcha a ré e conseguiu escapar dos criminosos. Um tiro ainda chegou a atingir a lataria do veículo, que era blindado.

De acordo com as investigações, o grupo operava de maneira estruturada, com hierarquia definida, divisão de tarefas e uso de armamento pesado, incluindo fuzis e artefatos explosivos, para garantir o controle do território e a segurança dos pontos de venda de drogas. As ações criminosas ocorriam nas proximidades de creches, hospitais e áreas de lazer, colocando em risco a população local.

Entre os denunciados estão responsáveis pelo abastecimento e “controle de qualidade” das drogas, pela contabilidade do tráfico, segurança armada dos pontos de venda, logística e até entregadores (delivery) de entorpecentes. A atuação da organização envolvia ainda, ataques a comunidades dominadas por milícias rivais.

Quatro integrantes do grupo – Walace Andrade de Oliveira, Jefferson Rosa dos Reis, Alexandre Costa de Oliveira e Antônio Augusto D’Angelo da Fonseca – também foram denunciados por latrocínio consumado contra o policial civil João Pedro Marquini Santana e por tentativa de latrocínio contra a juíza Tula Corrêa de Mello,

Nessa segunda-feira (16), policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizaram uma operação para cumprir mandados de prisão preventiva contra investigados por crimes de latrocínio e associação ao tráfico de drogas. A ação ocorreu na Comunidade dos Tabajaras. Na ação, seis criminosos foram presos e um morto em confronto com a polícia.

De acordo com as investigações, os alvos atuam em uma organização criminosa responsável pela distribuição de drogas e controle territorial armado da comunidade.

