Embora o público da obra seja o infanto-juvenil, Estações é um livro indicado para todas as infâncias.

“Na verdade eu não escrevo para crianças, eu escrevo para a infância. E a infância é habitada em todo mundo: todo mundo tem a infância e a carrega a dentro de si”, enfatiza.

“Nós não vamos contar isso para ninguém [brinca Munduruku], mas eu costumo dizer que isso é meio que ‘um cavalo de Troia’, sabe? Porque os livros que as crianças leem, eles normalmente são lidos pelos pais. E em vez de eu escrever apenas para as crianças, eu escrevo para os pais das crianças que, tendo cuidado em conhecer o que as crianças leem, ou os filhos leem, eles também acabam entrando um pouco nessa lógica", conta.

O cavalo de Troia citado pelo escritor é inspirado na mitologia sobre um suposto grandioso cavalo de madeira, que teria sido construído pelos gregos durante a Guerra de Troia para que eles pudessem se esconder dentro dele e, assim, sem serem vistos, poderem se infiltrar e conquistar a cidade fortificada de Troia.

“Uma vez que as crianças já estão muito abertas, elas estão conectadas com o seu ser natureza e aí fica mais fácil poder dialogar com elas. Mas os pais, como eles já estão viciados em outras leituras, inclusive em outras leituras de mundo, muitas vezes eles não conseguem captar com a mesma facilidade com que as crianças captam. E a ideia justamente de eu escrever para a infância é para atingir a infância que está dentro dos pais, que foi muitas vezes mal educada ou muito mal formada”.

Na tarde desta sexta-feira (20), Daniel Munduruku visitou A Feira do Livro 2025, evento gratuito que vai até domingo (22) na Praça Charles Miller, na frente do Mercado Livre Arena Pacaembu, na capital paulista.

Ele esteve no estande das editoras Moderna/Salamandra para conversar com o público e autografar os livros Estações e Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola.

Crônicas Indígenas, por sua vez, é um livro voltado para os jovens.

“Ele vem dentro de uma tentativa de libertar os nossos jovens das ideias equivocadas que a gente cresceu aprendendo e aprendendo de uma forma equivocada. Eu quis colocar nesse livro várias passagens - um pouco cômicas e até preconceituosas - que eu fui passando durante a vida ou que alguns amigos passaram e foram me contando depois. Quis colocar nesse livro exatamente um pouco desse meu espanto, porque eu costumo pensar que aprender é se espantar, sabe? E aí, quando a gente se espanta com aquilo que a gente não sabe, se espanta com a nossa ignorância”.

Daniel Munduruku conversou com a reportagem da Agência Brasil e da Rádio Nacional, veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), sobre a literatura indígena, a que há cerca de 30 anos passou a ser publicada em formato de livros no Brasil, mas que já existe há anos por meio da oralidade.

“A literatura indígena no formato escrito, no formato de livro, é relativamente recente. A gente não pode dar mais do que 30 ou 35 anos para essa literatura enquanto parte do mercado editorial. Isso é recente. E uma coisa que eu sempre gosto de frisar para as pessoas é que nós só fomos reconhecidos pelo Brasil como brasileiros em 1988 [com a Constituição Brasileira], ou seja, 37 anos atrás. E há pelo menos 37 anos a gente está tentando conquistar o público brasileiro através de uma linguagem que não é nossa, um formato que não é nosso”.

Apesar de recente, ressalta o escritor, atualmente são contabilizados 120 autores indígenas no país e mais de 300 títulos escritos por indígenas. Ele mesmo foi um dos primeiros escritores indígenas a ser publicado no Brasil, com Histórias de Índio, em 1996.

“Essa é uma conquista fabulosa, um avanço fabuloso que tem muito a ver também com o movimento que a sociedade brasileira foi fazendo, e que o Estado brasileiro foi fazendo no reconhecimento da existência dessa literatura. E isso tem a ver muito com a educação. Porque a educação muda e ela obriga que as escolas mudem e que, portanto, corram atrás de novos conteúdos”, relata.

“Essa é uma literatura que tem muito que dizer ainda porque fala de um Brasil profundo e fala de uma ancestralidade que o Brasil foi perdendo ao longo do tempo”, ressalta.

“Viciado” na arte de escrever, como ele mesmo se descreve, o escritor deve lançar um novo livro. “Eu tô viciado. E quando a gente vicia, a gente começa a pensar e qualquer coisa vira possibilidade de ser livro”, conta. “Eu tenho agora um projeto para um livro adulto - categoria meio estranha de falar porque eu já falei que meus livros são todos para adultos - mas eu vou lançar um livro, talvez este ano ainda, que vai se chamar Fantasmas. Este livro é quase um monólogo, mas é um livro que acho que surpreender um pouco pelo estilo um pouco diferente”.

