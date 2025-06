Aprendizado em família

O analista de sistemas Paulo Pastore, que participou da primeira edição da Campus Party no Brasil, agora traz o filho, de 3 anos, para se familiarizar com tecnologias. Após jogar uma partida de futebol de robôs com o menino, Pedro Pastore, Paulo avalia que as inovações que surgem são um campo promissor, porém, é preciso ter doses de moderação.

“Tenho a preocupação com o uso de muita tela. Então, aqui, com a mão na massa, em um ambiente diferenciado, é bastante instrutivo para o Pedro, para ele gostar dessas coisas”.

Paulo Lenz, o fundador da empresa responsável pelas atrações em que as duas famílias brincaram, explica que o objetivo é despertar o interesse geral das pessoas pela robótica.

“Tudo aqui é para quem quer aprender não só sobre a área de programação, mas também sobre mecânica, eletrônica e matemática. Nossa intenção é que as pessoas consigam aplicar o que viram e entendam o quão legal, o quão divertido é isso, para, então, buscarem melhores resultados no futuro”, disse Lenz.

O empresário destaca que quem comparecer à arena aberta da Campus Party neste sábado (21) e domingo (22) têm acesso gratuito ao maior campeonato de batalhas de robôs da América Latina.

“A parte dos robôs de combate é o que mais chama a atenção do público. E ainda é possível guiar robôs que devem seguir uma linha; ver robôs da categoria tracking, como carros autônomos que navegam sozinhos por um percurso; e os de sumô, que têm que empurrar o adversário para fora do dojô. Vale a pena trazer a família toda, porque é diversão garantida, além de muito aprendizado.”

Printer Chef

Uma das arquibancadas mais disputadas da área gratuita é a que acompanha a bancada de chefs de cozinha que criam pratos a partir de alimentos produzidos em impressora 3D, com ingredientes comestíveis. William Oliveira, dono dessas impressoras levadas à Campus Party, que custam até R$ 80 mil cada uma, contou à Agência Brasil que os jurados do campeonato gastronômico se deliciaram com peças tridimensionais produzidas com queijo vegano de castanha de caju, batata e leite em pó.