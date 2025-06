Neste domingo (22), às 12h30, o programa Conversa com o Autor, da Rádio MEC, apresenta um bate-papo com o escritor e professor carioca Luiz Rufino.

Ao longo da edição, o autor explica à jornalista Katy Navarro o título da obra, que tem na palavra cazuá o lugar de casa, onde a vida se aconchega como espanto, festa, mistério e devoção. Rufino fala sobre os ensaios que compõem o livro e que apresentam um Brasil muito diferente do que é mostrado nos livros de história.

Ele revela que cada texto mostra uma história diferente, com personagens que existem na vida real. Os personagens foram selecionados pelo autor em descrições que apontam o cotidiano e os sentimentos mais simples dos brasileiros.

Luiz Rufino também é autor de Histórias e saberes de jongueiros (2018), Pedagogia das encruzilhadas (2019) e Vence-demanda: Educação e descolonização (2021). Em parceria com o historiador Luiz Antonio Simas, publicou Fogo no mato: A ciência encantada das macumbas (2018), Flecha no tempo (2019) e Encantamento sobre política de vida (2020).

Nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, Rufino é filho de pai e mãe cearenses. É pedagogo, doutor em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), com pós-doutorado em Relações Étnico-raciais pelo Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET).

Sobre o Conversa com o Autor

Apresentado por Katy Navarro e com produção de Rafael Tavares, o programa Conversa com o Autor tem o objetivo de divulgar a literatura brasileira e incentivar a leitura. A atração semanal da Rádio MEC recebe escritores para entrevistas sobre suas publicações e assuntos variados do mundo dos livros.

São quase 30 minutos de papo descontraído e repleto de conteúdo em que autores nacionais ficam à vontade para falar sobre seus trabalhos. As conversas abordam lançamentos, títulos, curiosidades, processo criativo, sugestões de obras, leituras e as diversas narrativas literárias dos autores brasileiros.

Lançada há pouco mais de uma década, em 2013, a produção tem todos episódios da nova temporada disponíveis em formato de videocast no canal da Rádio MEC no YouTube.

