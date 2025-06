. O alerta laranja, que indica perigo, está em vigor até o fim de terça-feira (24).

De acordo com o instituto, a previsão é de um declínio maior do que 5º C, com risco à saúde. O alerta abrange quase 2 mil municípios. O Inmet ressalta ainda que a frente fria deve provocar chuvas em áreas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul e a faixa sul de São Paulo.

Neve

A frente fria e a condição para chuva mantêm a expectativa de ocorrência de neve localizada nas áreas das serras gaúcha e catarinense, entre a noite desta segunda-feira (23) e a manhã de terça.



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram



Tags:

estado | meteorologia | Previsão do Tempo | Queda | Temperatura