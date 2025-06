Poucos dias antes da tragédia, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atendeu a duas ocorrências de busca e resgate em áreas de trilha – uma no Morro do Cambirela, em Palhoça, e outra no Pico da Teta, em Balneário Camboriú. Em ambos os casos, as vítimas se perderam em meio ao percurso. “As situações chamam atenção para a importância da prevenção e do planejamento antes de realizar atividades em ambientes de mata fechada e terreno acidentado”, destacou a corporação.



Também em junho, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia resgatou duas jovens que se perderam na trilha dos cânions do Rio São Francisco, em Paulo Afonso. Com informações do Centro Integrado de Comunicação, os bombeiros conseguiram contato indireto com as vítimas, que informaram estarem na altura de um bar local. A equipe fez sinais sonoros para facilitar a localização e, após o envio das coordenadas geográficas, conseguiu abrir caminho na trilha até chegar às vítimas.

Cuidados

Dentre os principais cuidados citados pelas corporações diante do aumento de ocorrências do tipo está a atenção às condições climáticas, que podem se tornar mais adversas em períodos como o inverno – sobretudo em locais desconhecidos e durante a noite. A orientação é optar sempre por trilhas conhecidas e sinalizadas, evitar caminhadas noturnas e informar familiares e amigos sobre o trajeto. Também é importante estar acompanhado por um guia credenciado.

Confira, a seguir, as principais orientações listadas pelas corporações:

Planejamento: pesquise previamente sobre o percurso, o grau de dificuldade e o tempo estimado e nunca subestimar a trilha.

Previsão do tempo: evite sair em dias com previsão de chuva, ventos fortes ou baixa visibilidade.

Roupas e calçados adequados: use vestimentas confortáveis, impermeáveis e tênis ou botas apropriadas para terreno irregular;

Hidratação e alimentação: leve água suficiente e alimentos leves, como frutas, barrinhas de cereal ou proteína.

Celular carregado: mantenha o celular com bateria cheia e leve carregador portátil. Em caso de emergência, isso facilita a localização e o resgate.

Não trilhe sozinho: evite fazer trilhas sozinho. Informe sempre alguém de confiança sobre sua rota e horário previsto de retorno.

Sinalização: siga as trilhas oficiais e respeite a sinalização. Evite atalhos ou rotas desconhecidas.

Emergência: em caso de imprevistos, mantenha a calma, permaneça no local e acione o corpo de bombeiros por meio do telefone 193.

