A simplificação do processo para solicitação de isenção está publicada, nesta quinta-feira (3), na primeira retificação do edital do chamado Enem dos Concursos, pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

De acordo com a pasta, a verificação do direito à isenção pela condição de hipossuficiência econômica será feita por meio do cruzamento automático de dados já cadastrados na União.

É importante lembrar que a solicitação de isenção deve ser feita até terça-feira (8). Confira aqui quem tem direito ao benefício.

Outras mudanças

Atualização das opções de pagamento

Entre as alterações do edital retificado, está a atualização das opções de pagamento da taxa de inscrição, que deve ser feita até às 23h59 de 21 de julho. Pelo novo documento, os candidatos poderão quitar a Guia de Recolhimento da União (GRU) em uma das opções disponíveis na plataforma PagTesouro: Pix, cartão de crédito (sujeito a tarifas da operadora) ou boleto GRU, com pagamento exclusivo pelo Banco do Brasil.

Antes, as modalidades de pagamentos eram mais abrangentes para o candidato que preferia ou precisava pagar a taxa de inscrição em dinheiro ou em um ponto físico. Na primeira versão do edital, a GRU poderia ser paga diretamente em qualquer agência bancária, casas lotéricas e unidades dos Correios. Agora, está restrito à plataforma PagTesouro.



O valor único da taxa de inscrição é de R$ 70 para os cargos de nível superior e médio.

Cidades de Goiás

A terceira mudança descrita na retificação do edital do concurso unificado é a indicação de municípios onde serão aplicadas as provas no estado de Goiás. Na primeira versão do edital publicado, faltou informar o nome de oito cidades goianas.

Ao todo, 17 cidades de Goiás realizarão o CNU 2025: Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Cidade Ocidental, Formosa, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

O número total de 228 cidades para locais de prova, distribuídas nas 27 unidades da federação, segue confirmado. A lista pode ser consultado no anexo XI do edital de abertura.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias — a primeira fase, de provas objetivas, em outubro e a segunda, com questões dissertativas, em dezembro, apenas para os aprovados na etapa anterior.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a possibilidade do candidato se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco e definição de sua lista de preferência pelas vagas?.

