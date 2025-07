Os hospitais e as unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Secretaria de Saúde do Rio (SES-RJ) estão funcionando normalmente, no ponto facultativo desta sexta-feira (4) e também no feriado da próxima segunda-feira (7), na capital fluminense, em função da realização da Cúpula do Brics. O encontro reunirá chefes de Estado dos países que integram o grupo e acontecerá no Museu de Arte Moderna (MAM), no centro do Rio e a hospedagem das delegações na rede hoteleira, principalmente na zona sul da cidade.

O serviço Samu 192, do município do Rio de Janeiro, único operado pela Secretaria de Saúde do estado, permanecerá em funcionamento 24 horas.

O salão de doadores do Hemorio, na Rua Frei Caneca, 8, no centro da capital, vai ficar aberto diariamente, com coleta normal de sangue das 7 às 18h.

O Rio Imagem, do centro, na Avenida Presidente Vargas, vai funcionar desta sexta a segunda-feira, (7) exclusivamente para exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia. Na terça-feira (8), volta a oferecer outros exames, como biópsia, ultrassonografia e ecocardiograma normalmente.

Já o Rio Imagem, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, permanecerá aberto normalmente todos os dias.

O Ambulatório Médico de Especialidades Susana Naspolini, no Complexo Rubem Braga, em Ipanema, na zona sul, não vai abrir nesta sexta-feira e nem na próxima segunda. A unidade retoma as atividades de atendimento ao público na terça-feira, (8).

Brics

O Brics é formado pelo Brasil, a Rússia, China, Índia e África do Sul. É um grupo de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico.

O bloco começou em 2009, com quatro países sob o nome Bric, reunindo Brasil, Rússia, Índia e China. Em 14 de abril de 2011 o grupo foi acrescido da África do Sul e ganhou um S na sigla.

Em 1º de janeiro de 2024, o grupo cresceu com a entrada do Egito, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, Etiópia e do Irã, como membros plenos. Em 6 de janeiro de 2025, a Indonésia também entrou no grupo como membro pleno.

