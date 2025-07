Nascimento do líder espiritual tibetano Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, o 14º e atual Dalai-lama (90 anos)

Nascimento do músico de rock and roll estadunidense William John Clifton Haley, Bill Halley (100 anos) - ele é creditado por muitos como primeiro a popularizar este tipo de música no início dos anos 1950, com seu grupo Bill Haley & His Comets e a canção "Rock Around the Clock"

Morte do músico, compositor, arranjador e maestro italiano Ennio Morricone (5 anos) - compôs partituras para cinema e televisão