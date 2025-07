A empresa Kairós Viagens e Peregrinações, de Franca, no interior de São Paulo, foi notificada pelo Procon para prestar esclarecimentos a respeito do cancelamento de uma viagem para Roma, na Itália, contratada por um grupo de jovens católicos de Brasília.

Segundo a notificação, a empresa tem 48 horas, a partir de amanhã (10), para explicar como estão sendo feitos os procedimentos de informação do caso aos clientes, como o ressarcimento dos valores pagos pelo grupo, que teriam atingindo cerca de R$ 500 mil.

Os pacotes comercializados pela empresa incluíam passagens aéreas, hospedagem e visitações num roteiro religioso. O custo total seria de R$ 18 mil por pessoa.

O Procon-SP orienta também os compradores do plano de viagem a solicitar a suspensão das cobranças, nos casos de parcelamento da compra, junto aos estabelecimentos de meios de pagamento.

A Kairós Viagens e Peregrinações foi procurada, mas a Agência Brasil não localizou os responsáveis pela empresa. Nas redes sociais, a Kairós Viagens e Peregrinações postou que “está com as atividades suspensas”.

Aos casos de outros pacotes já contratados junto à empresa e também cancelados, o Procon-SP orienta os consumidores a formalizarem as queixas no site do órgão. Nas situações de compra de viagens feitas por clientes de outros estados, o órgão diz que devem ser procurados os respectivos Procons estaduais ou municipais, mesmo sendo o fornecedor sediado em São Paulo.

Tags:

Cancelament | empresa de turismo religioso | Procon-SP | Viagem