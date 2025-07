FOTO: Divulgação - A Copa do Mundo de Clubes 2025 provou que times brasileiros podem rivalizar com o futebol europeu?

Se no início de 2025 alguém afirmou que os times brasileiros iam dar trabalho no Mundial de Clubes, você com certeza cornetou este visionário até os últimos dias… Mas fique em paz, você não está sozinho. A fila para pedir desculpas para Carlos Alberto é grande.

Neste artigo, tratamos do xis da questão: os clubes brasileiros provaram, finalmente, que não devem nada para o tão temido futebol europeu ou será que este voo de galinha se baseia na sorte e baixa dos times que enfrentaram. Vamos conversar.



Um quadro terrível



Pelo sim e pelo não, não há como culpar os mais receosos: os quatro representantes brasileiros no Supermundial de Clubes não eram os mais cotados em jogos de apostas, principalmente se comparados aos anos em que foram vitoriosos.

Representante do futebol paulista, o Palmeiras vinha de um grande abalo ao perder a final do Paulistão na sua própria casa para o principal rival, além da desconfiança de muitos torcedores com o último ano de Abel Ferreira no clube. Apesar deste abalo sísmico no Allianz Parque, o time conseguiu um bom início de temporada no Campeonato Brasileiro.

No estado vizinho, os cariocas também sofreram no início da temporada. A começar pelo campeão da Libertadores e do Brasileirão no ano anterior, Botafogo, que viu o seu time se desmanchar após perder para o Pachuca por 3x0 e a Supercopa para o seu rival Flamengo, por 3x1.

Do técnico aos atacantes, muitos jogadores saíram do elenco. O aparente descaso de John Textor com a contratação de um novo técnico irritou a torcida e fez com que a mesma abandonasse o time à própria sorte nos estádios do Campeonato Carioca. Após a contratação de Renato Paiva, o time ainda tentava se encontrar, amargando um oitavo lugar na tabela do Brasileirão.

Os outros dois representantes do Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo, viviam fases distintas. O primeiro, após o ano mágico sob comando de Marcelo Diniz, as polêmicas com o lateral Marcelo, quase se viu rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2024.

Para completar a vergonha, penou no fraco Campeonato Carioca, que viu os líderes do elenco reclamando nas áreas abertas para entrevista e só conseguiu contratar Renato Gaúcho no início de abril, faltando dois meses para o Mundial de Clubes.

Já o Flamengo… seguia em alta. Campeão da Copa do Brasil 2024, da Supercopa do Brasil 2025 e do Campeonato Carioca, o time de Filipe Luis parecia não conhecer limites. O único desfalque potencial era a saída de Gabigol, maior ídolo do clube na última década e responsável por performances incríveis em decisões — mas que vivia uma baixa na carreira.



Do outro lado do campo



Quando os grupos do Mundial de Clubes foram definidos em dezembro de 2024, os quatro times brasileiros se viram em agrupamentos diferentes, cada um com o seu próprio desafio.

À época, o cenário europeu era outro: Borussia Dortmund, Porto, Chelsea e Paris Saint-Germain já eram grandes quadros, mas ninguém imaginaria que os últimos dois terminariam a temporada de 2024 com títulos inéditos — o campeão da Conference League e da Liga dos Campeões, respectivamente.

Esses títulos acenderam o sinal de alerta para Botafogo e Flamengo, responsáveis por um duelo com dois dos atuais campeões europeus do Velho Continente.

No entanto, o melhor ainda estava por vir: dentro de campo, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain, chocando todos os brasileiros. O confronto lavou a alma do torcedor botafoguense, que vivia uma maré de melancolia após viver os melhores dias possíveis apenas alguns meses antes.

É importante lembrar que o time do Botafogo viajou para o antigo Mundial de Clubes, agora conhecido como Copa Intercontinental da FIFA, na mesma noite em que se sagraram campeões. Chegaram a Doha, no Catar, após uma longa viagem e jogaram contra o Pachuca sem descanso — o que frustrou todo o Brasil. Descansados, o time provou que poderia ter alcançado mais um título histórico naquele ano, se o calendário brasileiro permitisse.

Já o Flamengo goleou o Chelsea por 3x1. Mesmo com toda a capacidade do clube carioca, a elasticidade do placar surpreendeu todos e deixou claro que os times brasileiros estavam lá para competir pelo título e não apenas servir de vitrine de talentos.

Quanto aos duelos de Fluminense vs Borussia Dortmund e Palmeiras vs Porto, mesmo com os empates, serviram como demonstração de força: sem nenhum tento para cada lado, mostrava que, na melhor das hipóteses, os times brasileiros se equiparavam aos maiores europeus.



Mas e aí?



Para analisarmos o panorama dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes, é importante olharmos para os resultados, enfrentamentos diretos e resultados obtidos por cada um deles. Logo de cara, um fator que chama a atenção é que os quatro times avançaram para o chaveamento. Destes, Flamengo e Palmeiras ficaram em primeiro lugar dos seus respetivos grupos, enquanto Fluminense e Botafogo conquistaram a segunda colocação.

Todavia, para conquistar essas posições, o time do Palmeiras foi o único brasileiro a não vencer uma partida contra um time europeu: os palestro-italianos empataram com o Porto num jogo de retranca máxima, assim como Fluminense e Borussia Dortmund. Por outro lado, Flamengo e Botafogo, foram os primeiros a ganhar dos europeus durante a fase de grupo. Como citado, os rubro-negros amassaram o Chelsea, enquanto o time do Botafogo segurou o placar e ganhou do PSG.

Na sequência da fase de grupos, o Flamengo foi eliminado com uma derrota assombrosa para o Bayern de Munique, e Botafogo perdeu para o Palmeiras, levando ambos de volta para casa e deixando um gosto amargo na boca.

Restavam apenas dois clubes brasileiros na disputa, sendo o Palmeiras o próxima a cair numa derrota para o Chelsea, que relembrava o placar da final da final da Copa Intercontinental em 2021, duas bolas a uma para os ingleses.

Ao mesmo tempo, o Fluminense continua avançado, após bater o Inter de Milão por 2-0 nas oitavas de final e o Al-Hilal nas quartas de final por 2-1. Desta forma, o Fluminense foi automaticamente o time brasileiro com melhor desempenho no vigésimo primeiro Mundial de Clubes da FIFA.

Com esta performance dos times brasileiros em disputa pelo título, automaticamente gravamos na história do futebol que os clubes do Brasil não são apenas um espaço onde se encontra talento barato para brilharem em clubes europeus.

É possível que, com a estrutura brasileira, técnicos e times pudessem disputar no topo da tabela das principais ligas europeias, como a toda-poderosa Premier League e a italiana Serie A, ou nadar de braçadas em campeonatos de menor expressão, como a Liga Portugal.

Resta apenas saber se os times brasileiros poderão se equiparar aos maiores clubes europeus da história recente a longo prazo. Times como Paris Saint-Germain e Real Madrid estão se mantendo no topo há alguns anos devido à capacidade que possuem de se adaptar ao estilo de jogo dos seus adversários, sem perder a consistência da formação que já possuíam.

Fato é que Carlos Alberto estava certo: se trouxer o Real Madrid para jogar a Série B, talvez não subisse no primeiro ano. Mas se levasse o Botafogo de 2024 ou o Flamengo de 2020 para a La Liga, talvez eles se sagrassem campeões.