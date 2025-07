Comunidades tradicionais, pescadores artesanais e mais de 50 instituições da sociedade civil pedem a criação da Reserva Extrativista (Resex) do Rio Formoso, no litoral sul de Pernambuco.

Cerca de 2,3 mil pescadores dependem diretamente do ecossistema que abrange os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré. A luta pela criação da Resex vem de mais de 15 anos, mas ganhou novo fôlego com a campanha Sem Mangue, Sem Beat, que tem apoio de artistas, universidades, instituições ambientais e lideranças locais.

Os organizadores da campanha esperam que a governadora Raquel Lyra (PSD) apoie e envie o projeto para o presidente Lula nesta sexta-feira (18). A data é simbólica por ser o aniversário de 25 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Comunidades tradicionais

O movimento entende que a criação da reserva fortalece o modo de vida tradicional de comunidades pesqueiras e quilombolas, com acesso a crédito, ICMS Ecológico, segurança territorial e fomento ao turismo comunitário.

Eu venho de uma família tradicional da pesca. O meu pai, a minha mãe, os meus avós eram, todos, pescadores. Fui criada nessa cultura. E, hoje, ela é importante para mim, porque é dela que eu sobrevivo. Se eu não lutar pelo mangue sadio, como é que eu vou sobreviver?, questiona Arlene Maria, pescadora e liderança de Sirinhaém.

O manguezal concentra espécies como o caranguejo-uçá, o siri, o aratu e a ostra, importantes para a pesca artesanal e a culinária tradicional da região.

O fungi é um prato indígena com influências africanas feito com massa de mandioca e sempre acompanhado de uma mariscada: marisco, ostra, siri, camarão, tudo isso vem do mangue. Mas, para preparar isso, ele precisa estar limpo e conservado. A resex é importante para garantir esse sustento. Sem mangue limpo, não tem mariscada. E sem mariscada, não tem fungi, diz Marô do Fungi, cozinheira e pescadora de Rio Formoso.