O governo de São Paulo anunciou três ações de apoio aos circos:As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do governo do estado de São Paulo, por meio de um convênio com a Associação Paulista Amigos da Arte (APAA), organização social que já gere algumas iniciativas culturais públicas no estado.

O Pró-Circo é a iniciativa mais adiantada. Por meio de um edital público, foi escolhido o Circo Miller. A instituição poderá receber até R$ 500 mil, com emprego em manutenção da estrutura física, com foco em segurança e funcionalidade, aprimoramento do espetáculo, capacitação da equipe técnica, adequação documental, planejamento financeiro e desenvolvimento de estratégias de identidade visual, comunicação e vendas. Como contrapartida, terá de realizar apresentações gratuitas em escolas, enquanto realiza as melhorias. Este processo tem previsão de seis semanas, com sede em dois municípios, ainda em processo de seleção.

A edição deste ano do Troféu Picadeiro abrirá inscrições em 1º de agosto, com nove categorias de premiação voltadas para artistas e uma destinada a instituições. As inscrições se encerram em 14 de setembro, com anúncio dos finalistas e dos vencedores na primeira quinzena de dezembro.

No final de agosto, entre os dias 28 e 31, está previsto o Festival de Circo SP., que chega à sua 18ª edição e é gratuito. Serão instaladas três lonas na cidade de Piracicaba. Também haverá um palco para intervenções em espaços abertos. As cerca de 40 atrações terão atividades dedicadas aos estudantes e pessoas abrigadas em instituições assistenciais na região.

Tags:

Circo | São Paulo