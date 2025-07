Conforme o decreto, o trajeto do Circuito Preta Gil terá concentração na Rua 1º de Março, no trecho entre a Rua do Rosário e a Rua do Ouvidor, e desse ponto seguirá até a Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura da Rua Araújo Porto Alegre.

Poderão percorrer o circuito blocos autorizados, conforme planejamento anual da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) e da Secretaria Municipal de Cultura.

De acordo com as considerações do decreto, Preta Gil foi decisiva na retomada do carnaval de rua no centro e contribuiu para que o local se tornasse um espaço urbano de cidadania cultural. "O Bloco da Preta, fundado em 2009, é uma das mais relevantes expressões do carnaval carioca reunindo milhões de pessoas nas ruas do centro do Rio de Janeiro, diz o texto.

A cantora e empresária Preta Gil morreu em Nova York neste domingo (20), aos 50 anos, vítima de câncer no intestino. Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha, e deixa o filho Francisco Gil e a neta Sol de Maria.

Como intérprete, ela gravou quatro álbuns de estúdio, dois CDs e DVDs ao vivo. Ela também era sócia da empresa Mynd, uma das principais agências de marketing digital do Brasil.

A família informou que ainda não há previsão para que o corpo retorne ao Brasil, mas que ela será velada na cidade do Rio de Janeiro.

Tags:

Bloco da Preta | Carnaval | Eduardo Pae | Preta Gil | Rio de Janeiro