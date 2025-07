Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um dos casos foi registrado na Avenida Domingos de Morais, zona sul, sem feridos. Na zona norte, um homem de 38 anos foi preso na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, por ter danificado um ônibus e agredido o motorista e um passageiro.

Outro homem foi detido na região de Campos Elíseos, no centro. Ele foi conduzido à delegacia após ser flagrado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) com objetos usados em ataques a ônibus, prestou depoimento no 3° Distrito Policial (3º DP) e foi liberado.



Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e a São Paulo Transporte S/A (SPTrans), desde o dia 12 de junho, as empresas operadoras do transporte público por ônibus relataram a depredação de 530 veículos do sistema municipal de transporte na capital. Seis dos casos ocorreram entre a segunda e a terça-feira. Os ataques têndo sido registrados de forma distribuída por todas as regiões da cidade.

De acordo com a SSP-SP, as polícias continuam investigando os ataques para identificar e prender os responsáveis. Até o momento, 14 suspeitos foram detidos. As investigações estão sendo conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), com o apoio de unidades regionais e da Divisão de Crimes Cibernéticos. Paralelamente, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento em todo o estado por meio da Operação Impacto Proteção a Coletivos.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A SPTrans reforçou a orientação para que as concessionárias comuniquem imediatamente todos os casos à Central de Operações e formalizem as ocorrências junto às autoridades policiais.

Cabe ressaltar que a empresa é obrigada a encaminhar o veículo para manutenção, substituindo-o por outro da reserva técnica, que realizará a próxima viagem programada, garantindo a continuidade do serviço prestado aos passageiros. Caso isso não ocorra, a empresa é penalizada pela viagem não realizada, diz nota da SPTrans.

Tags:

Ataques a ônibus | Prisõe | São Paulo | Segurança Pública