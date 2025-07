Nesta segunda-feira (28), os fortes ventos chegaram a atingir 70 quilômetros por hora (km/h) às 8h, da manhã, no Aeroporto Santos Dumont.

O Centro de Operações Rio emitiu aviso meteorológico com nível de severidade alto. Segundo o Sistema Alerta Rio, a passagem de uma frente fria pode ocasionar rajadas de ventos moderados a fortes no município do Rio. O aviso é valido até esta quarta-feira (30).

Para esta terça-feira (29), o deslocamento de uma frente fria pela costa e o posterior transporte de umidade, vão influenciar o tempo no Rio. A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos estarão moderados a fortes. As temperaturas devem variar entre 13º C e 27º C.

Interdição de ciclovia

A Defesa Civil Municipal interditou a Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, em São Conrado, na segunda-feira à noite, após o registro de vento forte na região. Sirenes foram acionadas no Vidigal para alertar pedestres e ciclistas sobre a interdição.

No Leblon, uma árvore caiu na Rua Professor Antônio Maria Teixeira, na altura da Avenida Afrânio de Melo Franco, interditando a via por mais de três horas.

Na Barra da Tijuca, uma queda de árvore interditou na noite passada a Rua Pedro Bolato, altura da Rua Henrique de Moura Costa. Os bombeiros foram para o local no fim da noite, cortaram a árvore e liberaram a pista.

Tags:

Alerta Rio | Ressaca atinge praias do Rio | Ventos forte