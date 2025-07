O Projeto Arraiá Brasil 2025, que mostrou o melhor do São João nordestino para o público dae emissoras da(RNCP), alcançou resultados expressivos em audiência.

Dados da Kantar Ibope Media apontam que mais de 2,4 milhões de pessoas acompanharam as transmissões especiais na televisão, reforçando o papel da comunicação pública na valorização das tradições culturais brasileiras.

O sucesso do Arraiá Brasil só foi possível graças ao apoio do Ministério do Turismo e à articulação com a Rede Nacional de Comunicação Pública. Conseguimos unir esforços com emissoras parceiras e levar o São João para milhões de brasileiros, celebrando a nossa diversidade cultural, declara o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

No Distrito Federal, a TV Brasil chegou a ocupar a segunda colocação entre todos os canais assistidos, durante a exibição dos shows, com pico de audiência de 0,58. Diversas emissoras parceiras também se destacaram em seus mercados locais e apareceram na segunda posição em suas regiões.

Para apurar a audiência do Arraiá Brasil, as praças e emissoras que a EBC coletou programação foram: TV Brasil/SP, RJ e DF; Rede Minas/MG; TV UFG/GO; TVE/RS; TVU Recife/PE; TVE Bahia/ Salvador; TV UFSC/ SC; TV Encontro das Águas/AM; e TV Ceará/CE.



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

As exibições contabilizaram cerca de 99 horas, resultando em um total próximo de 1,8 mil horas visualizadas. O tempo médio foi de 42 minutos por indivíduo.

Nas redes sociais da EBC e de seus veículos, foram quase 180 postagens que geraram um alcance de 3,2 milhões de contas e 3,7 milhões de visualizações.

Arraiá Brasil

Ao longo de 22 noites de transmissões ao vivo, durante todo o mês de junho, o Arraiá Brasil contou com variados shows, reportagens especiais e muita festa diretamente dos principais polos do São João do Nordeste. As transmissões aconteceram em Caruaru (PE), Campina Grande (PB), Salvador (BA) e Amargosa (BA).

Grandes nomes da música nacional marcaram presença, como Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Solange Almeida, Alceu Valença, Joelma, Dorgival Dantas, Santanna - O Cantador, Pablo, Barões da Pisadinha, Luan Santana, Bruno & Marrone, Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mastruz com Leite, Limão com Mel, além do DJ de projeção internacional Alok e outros artistas de destaque.

O projeto foi uma realização da Empresa Brasil de Comunicação e da RNCP, com o apoio do Ministério do Turismo, e foi viabilizado por meio da parceria com a PrefTV Caruaru, TVE Bahia, UERN TV (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte), além de apoio da Prefeitura de Campina Grande.

A apresentação do Arraiá Brasil foi conduzida por Karina Cardoso, Mário Sartorello, Sayonara Moreno e Cibele Tenório (da EBC); Carolina Pinto, Mavian Barbosa, Gabriela Luna e Artur Lucena (da PrefTV Caruaru); Fabiano Moraes e Zenaide Ferreira (da UERN TV); e Naiara Oliveira, Samara Marques, Vânia Dias, Juraci Santana e Jhonatã Gabriel (da TVE Bahia), além das equipes de reportagem das emissoras parceiras.

Tags:

Arraiá Brasil | Cultur | EBC | Ministério do Turismo | RNCP | São João | TV Brasil