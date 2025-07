Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, produzido pelo, da, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, adiantou que a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (CNPM 5) será realizada em Brasília, de 29 de setembro a 1º de outubro, após 10 anos de ausência.

Com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas, a ministra projeta que a plenária nacional reúna 3,5 mil mulheres na construção do novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

"Nós sairemos dessa conferência [nacional] com as diretrizes para o Plano Nacional, onde, concretamente, teremos as prioridades que nós temos que cumprir e fazer políticas públicas que terão que ser implementadas e ampliadas".

A ministra disse que deseja anunciar na conferência a adesão dos 100% dos estados ao Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.

"Isso é o mínimo que cada estado pode fazer quando tem compromisso com a vida das mulheres", defendeu.



O encontro nacional será resultado de uma ampla mobilização que ocorre em todo o país até o fim de agosto, com a realização das conferências estaduais de Políticas para as Mulheres nas 27 unidades da federação, após as etapas municipais.

"Cada estado vai fazer a sua conferência estadual para falar dessas realidades, das especificidades de cada estado, onde as mulheres estão, como elas vivem, que tipo de situação estão vivendo e quais prioridades nós temos que abraçar", explicou sobre o processo corrente de escuta.

Confira as datas das conferências estaduais aqui.

