Morte do ator hispano-brasileiro Oscar Lorenzo Jacinto de la Inmaculada Concepción Teresa Díaz, o Oscarito (55 anos)

Morte do escritor dinarmaquês Hans Christian Andersen (150 anos) - escreveu peças de teatro, canções patrióticas, contos, histórias e, principalmente, contos de fadas, pelos quais é mundialmente conhecido

Morte do instrumentista e compositor fluminense José Barbosa da Silva, o Sinhô (95 anos) - considerado um dos mais talentosos compositores de samba, para muitos o maior da primeira fase do samba carioca

Lançamento do programa Caricaturas, na Rádio Nacional (78 anos) - veiculado entre o fim da década de 40 e início da década de 50, em cada episódio uma personalidade era homenageada com a dramatização de momentos marcantes de sua biografia

Nascimento da atriz e cantora fluminense Maria José Gonzáles, a Zezé Fonseca (110 anos) - em 1939 começou a atuar na Rádio Nacional

Morte da cantora e atriz luso-brasileira Carmen Miranda (70 anos)

Nascimento do engenheiro aeroespacial e astronauta estadunidense Neil Armstrong (95 anos) - um dos participantes da primeira alunissagem tripulada da história

Acidente na mina San José aprisiona 33 mineiros chilenos a aproximadamente 700 metros abaixo do solo por 69 dias (15 anos)

Dia Nacional da Saúde - comemoração do Brasil, que foi instituída pela Lei Nº 5.352 de 8 de novembro de 1967, com a finalidade de promover a educação sanitária e despertar no povo a consciência do valor da saúde

Dia Nacional da Vigilância Sanitária - comemoração do Brasil, que foi criada pela Lei Nº 13.098 de 27 de janeiro de 2015. Durante a data deverão ser realizadas atividades celebrativas envolvendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema de Vigilância Sanitária em todas as esferas de governo

Inicia a primeira edição do Free Jazz Festival (40 anos)

Paraíba é fundada como capitania, tendo início as construções do Forte da Cidade e surgindo assim, dois anos depois, a Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, primeiro nome dado à cidade de João Pessoa (440 anos)