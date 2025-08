FOTO: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO - números que mais saem na mega sena

Por que a Mega-Sena é tão famosa?



Você já parou para pensar: quais números que mais saem na Mega-Sena? Isso porque estamos falando da modalidade de loteria federal mais famosa do Brasil nos últimos anos, que está operando há quase três décadas!

Essa categoria foi criada com a missão de substituir uma das loterias mais famosas do Brasil, a Sena. E, certamente, o objetivo foi cumprido de forma impecável, uma vez que a Mega-Sena é o jogo favorito dos brasileiros há anos.

Ela também é responsável por aumentar ano após ano a arrecadação das loterias federais, que também acabam por beneficiar a população brasileira. Uma vez que parte dos valores são destinados para ações em áreas relevantes, como esporte, moradia, assistência social, entre outras. Ou seja, o jogo pode render a mudança de vida devido a conquista de um prêmio milionário, mas também contribui para outras medidas importantes para o país.

Por isso, a Mega-Sena se transformou no mais querido e desejado jogo das loterias brasileiras. A forma de disputa simples também ajuda a explicar esse fenômeno. Conforme a Caixa, basta selecionar de 6 a 20 números no volante dentre os 60 disponíveis. A vitória vem ao somar seis pontos.



Prêmios altos



Ao saber quais números que mais saem na Mega-Sena, o apostador concorre aos prêmios mais altos da loteria brasileira. Além disso, o sorteio especial - a Mega da Virada - distribuiu a maior premiação da história em 2024: 8 apostas dividiram R$ 635,4 milhões. Enquanto a maior premiação em concursos convencionais saiu em outubro de 2022: R$ 317 milhões.



Sorteios recorrentes



De acordo com as Loterias Caixa, os concursos da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, sempre às terças, quintas e aos sábados a partir das 20h.



Bastante antiga



A Mega-Sena é uma das loterias mais antigas em operação desde 1996, quando substituiu a Sena, outra modalidade muito popular no país na ocasião.



Afinal, que números mais saíram na Mega-Sena até hoje?



Número 10 - 339 sorteios



Número 53 - 330 sorteios



Número 5 - 318 sorteios



Número 34 - 315 sorteios



Número 37 - 311 sorteios



Número 38 - 308 sorteios



Número 32 - 307 sorteios



Número 17 - 306 sorteios



Número 43 - 306 sorteios



Número 4 - 304 sorteios



Número 30 - 304 sorteios



Número 35 - 304 sorteios



Número 56 - 304 sorteios



Número 11 - 303 sorteios



Onde conferir os resultados da Mega-Sena?



Como citado anteriormente, os sorteios da Mega-Sena ocorrem sempre por volta das 20h (de Brasília). Nem sempre é possível acompanhar os concursos ao vivo, assim, dá para se manter informado acessando o site do Mega Loterias. Essa é uma plataforma que oferece jogos lotéricos, como a Mega-Sena, facilitando ainda mais sua forma de jogo.

Logo após o sorteio, o Mega Loterias já disponibiliza todas as informações das loterias - não somente da Mega - para permitir que as pessoas possam conferir todos os resultados em uma única página.

Além disso, os usuários são avisados prontamente das dezenas sorteadas, bem como são alertados automaticamente em caso de contemplação. Ou seja, o Mega Loterias não se limita em comunicar, mas também em avisar seus clientes, zerando o risco de perder os prêmios por esquecimento.



Onde jogar Mega-Sena online?



Assim, as apostas no Mega Loterias podem ser feitas a qualquer momento e do local em que se sentir mais sortudo (a), escapando de filas em casas lotéricas. Basta acessar o site, clicar em Cadastrar-se e responder ao formulário para criar sua conta.

Na sequência, vá até a página da Mega-Sena e pense na sua combinação numérica. Dá para jogar através do Monte Seu Jogo. Esse espaço permite que você selecione quantas e quais dezenas quiser, podendo aderir a recursos diferenciados, como Surpresinha e Teimosinha.

Outra possibilidade é pesquisar quais números que mais saem na Mega-Sena e sua sequência antes de realizar uma aposta no Testador de Palpite. Essa é uma ferramenta em que você pode fazer testes com seus números antes de formalizar a aposta. Nele, é possível conferir o número de vezes que as dezenas foram extraídas, checar as dezenas mais sumidas de sua combinação e outras possibilidades.

Vale salientar ainda que há o bolão, para quem deseja jogar na Mega-Sena de maneira econômica. É só explorar e selecionar entre os inúmeros bolões elaborados por especialistas da equipe do Mega Loterias e comprar uma quantidade de cotas que cabe no seu orçamento para concorrer ao próximo sorteio. Boa sorte, mas lembre-se de jogar com responsabilidade!

Agora que você sabe os números que já saíram na Mega-Sena, que tal tentar a sorte? Jogue agora!