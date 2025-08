A prefeitura de Santos, no litoral sul paulista, decretou situação de emergência em algumas áreas da cidade após um incêndio de grandes proporções ter atingido uma comunidade no Caminho de São Sebastião, no Dique da Vila Gilda, no bairro Rádio Clube, na última sexta-feira (1°). O decreto foi publicado hoje (5) em Diário Oficial.

O incêndio provocou a morte de uma pessoa e afetou 331 famílias, sendo que 33 delas tiveram que ser encaminhadas para um abrigo temporário. De acordo com a prefeitura, o incêndio atingiu cerca de 100 palafitas.

Fica caracterizada a situação de emergência no município, em razão da situação anormal provocada pelo desastre, que ocasionou danos e prejuízos significativos, comprometendo parcialmente a capacidade de resposta do Poder Público Municipal e exigindo a adoção de medidas administrativas excepcionais para a resposta imediata e a recuperação da normalidade, diz o decreto, assinado pelo prefeito Rogério Santos.

A prefeitura informou que está finalizando o cadastro das famílias que tiveram suas moradias destruídas, com checagem e cruzamento de dados, para elaboração de um decreto de pagamento de auxílio-moradia.De acordo com a prefeitura, enquanto isso as famílias estão recebendo refeições.

Doações para os afetados

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Santos está recebendo doações para as famílias que perderam seus pertences no incêndio. A população pode colaborar doando alimentos não perecíveis (lacrados), água mineral, roupas de cama e cobertores, colchões, fraldas infantis e geriátricas, lenços umedecidos, ração para pets e absorventes. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (13) 3222-8050.

