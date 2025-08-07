A partir de sexta (8/8), a emissora pública mostra a série turca Um Milagre, drama médico sobre um cirurgião autista, mesmo mote do seriado The Good Doctor, na faixa de dramaturgia do canal, no horário nobre, às 20h.

Na sequência, às 21h, o destaque é a sessão de filmes de sucesso do cinema nacional. Os episódios de Um Milagre terão reapresentação na madrugada, à 1h30. Depois da janela na televisão, o conteúdo de produção estrangeira também pode ser acompanhado por cinco dias no app TV Brasil Play.

Emoções da reta decisiva de Sangue Oculto

Desde o primeiro dos 250 episódios, a vilã Vanda aprontou com as trigêmeas Carolina, Benedita e Julia, interpretadas por Sara Matos. Vanda as separou na maternidade e, na reta final, sequestrou as moças em uma sequência de cenas marcada pelo ritmo intenso, exatamente no dia do aniversário das jovens.