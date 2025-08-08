Em homenagem ao bamba Arlindo Cruz, na antevéspera do Dia dos Pais, o programa Sem Censura, da, exibe nesta sexta-feira (8), às 16h, uma edição temática para reverenciar o cantor e compositor na bancada do vespertino.

A apresentadora Cissa Guimarães traz convidados especiais para uma entrevista sobre a trajetória do veterano e a relevância do cantor e compositor que fez história na cena do samba. O descontraído bate-papo resgata histórias e clássicos do repertório do astro durante a atração da emissora pública.

O programa reúne o filho Arlindinho, talento da nova geração que leva no sangue e no coração o legado de seu pai; a produtora Babi Cruz, esposa do lendário músico; o escritor Marcos Salles, que lança o livro O Sambista Perfeito, biografia do consagrado artista. A debatedora é a jornalista Fabiane Pereira.

No palco, Arlindinho solta a voz para interpretar sucessos da obra do pai que cruzam gerações. Ele entoa os clássicos Meu Lugar, Bom Aprendiz, A Sós, A Pureza da Flor, Agora viu que me perdeu e chora, Ainda é Tempo pra ser Feliz e O Show Tem que Continuar.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

O Sem Censura pode ser acompanhado na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo entra no ar em formato de podcast no Spotify. A produção ainda tem horário alternativo na grade do canal mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.

O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle no comando da bancada.

Serviço

Sem Censura segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil

Sem Censura Spotify - https://open.spotify.com/show/09O9CTA1nHctKJ2AdII0JZ

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site https://tvbrasil.ebc.com.br

Instagram https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube https://www.youtube.com/tvbrasil

X https://x.com/TVBrasil

Facebook https://www.facebook.com/tvbrasil

TikTok https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br

Tags:

Arlindo Cruz | samb | Sem Censura | TV Brasil