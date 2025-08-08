A apresentadora Cissa Guimarães traz convidados especiais para uma entrevista sobre a trajetória do veterano e a relevância do cantor e compositor que fez história na cena do samba. O descontraído bate-papo resgata histórias e clássicos do repertório do astro durante a atração da emissora pública.
O programa reúne o filho Arlindinho, talento da nova geração que leva no sangue e no coração o legado de seu pai; a produtora Babi Cruz, esposa do lendário músico; o escritor Marcos Salles, que lança o livro O Sambista Perfeito, biografia do consagrado artista. A debatedora é a jornalista Fabiane Pereira.
No palco, Arlindinho solta a voz para interpretar sucessos da obra do pai que cruzam gerações. Ele entoa os clássicos Meu Lugar, Bom Aprendiz, A Sós, A Pureza da Flor, Agora viu que me perdeu e chora, Ainda é Tempo pra ser Feliz e O Show Tem que Continuar.
O Sem Censura pode ser acompanhado na telinha, no app TV Brasil Play e no YouTube do canal. O conteúdo entra no ar em formato de podcast no Spotify. A produção ainda tem horário alternativo na grade do canal mais tarde, no mesmo dia, às 23h30.
O Sem Censura faz parte da programação da emissora pública desde 1985, quando estreou no dia 1º de julho na então TVE/RJ, hoje TV Brasil, sob o comando de Tetê Muniz. O bate-papo vespertino criado por Fernando Barbosa Lima ficou mais conhecido com o rosto de jornalistas como Lúcia Leme e Leda Nagle no comando da bancada.
